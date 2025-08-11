تعرف على قرعة بطولة العالم للأندية لكرة اليد "مصر 2025"

أجريت منذ قليل قرعة بطولة العالم لكرة اليد للأندية 2025، والتي تستضيفها مصر للمرة الثالثة على التوالي خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 2 أكتوبر المقبل، على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

أسفرت القرعة عن وقوع الأهلي في المجموعة الثانية إلى جانب فيزبريم المجري وسيدني الأسترالي، بينما جاء الزمالك في المجموعة الثالثة برفقة برشلونة الإسباني وتوباتي البرازيلي.

وجاءت نتائج القرعة كاملة كالتالي:

المجموعة الأولى: ماجديبورج الألماني – كاليفورنيا إيجلز الأمريكي – الشارقة الإماراتي.

المجموعة الثانية: الأهلي – فيزبريم المجري – سيدني الأسترالي.

المجموعة الثالثة: الزمالك – برشلونة الإسباني – توباتي البرازيلي.

ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى نصف النهائي، إضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني من بين المجموعات الثلاث، فيما تخوض الفرق الخمسة المتبقية مباريات تحديد المراكز.



يذكر أن القرعة أُقيمت في استاد القاهرة الدولي على هامش بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا، التي تستضيفها مصر حاليًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظمها الشركة المتحدة للرياضة بالتعاون مع الاتحادين الدولي والمصري لكرة اليد.