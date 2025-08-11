أول تعليق من شوبير بعد شكوى الزمالك ضده

شارك الإعلامي أحمد شوبير، متابعيه منشورا غامضا أثار الجدل، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس.

وكتب شوبير بعد شكوى نادي الزمالك ضده بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في منشور عبر إكس: “الأدب فضلوه عن اللعب”.

الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد أحمد شوبير

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الإعلامي أحمد شوبير، على خلفية ما وصفه بتجاوزات متكررة في حق النادي وجماهيره، خلال حلقات برنامجه على قناة الأهلي.

وشملت الشكوى التصريحات التي اعتبرها المجلس تمثل تحريضًا مباشرًا ضد جماهير النادي، وهو أمر ترفضه إدارة النادي بشكل قاطع ولا تقبل مثل هذه الأساليب مع جماهير الزمالك العظيمة، إلى جانب أن التناول الإعلامي بهذا الشكل يتعارض مع الأكواد الإعلامية والمعايير المهنية المتعارف عليها في العمل الإعلامي.

وشدد النادي على أن حرية الرأي والتعبير لا تعني الإساءة أو إثارة الفتنة بين الجماهير، وأنه يحتفظ بحقه الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية اسم وسمعة نادي الزمالك، والحفاظ على حقوق جماهيره، داعيًا الجهات المختصة إلى التدخل الفوري لضمان التزام الجميع بالمعايير الإعلامية واحترام الكيانات الرياضية.