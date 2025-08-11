تعرف على مجموعتي الأهلي والزمالك في قرعة بطولة العالم للأندية لكرة اليد

أسفرت قرعة بطولة العالم لكرة اليد للأندية - مصر 2025، عن تواجد الأهلي في المجموعة الثانية والزمالك في المجموعة الثالثة، بالبطولة التي تقام في الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025، في مصر.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: ماجديبورج الألماني- كاليفورنيا إيجلز الأمريكي- الشارقة الإماراتي

المجموعة الثانية: الأهلي- فيزبريم المجري- سيدني الأسترالي



المجموعة الثالثة: الزمالك- برشلونة الإسباني- توباتي البرازيلي.

ويتأهل الأول في كل مجموعة إلى نصف النهائي، حيث سينضم إليه أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث. ستشارك الفرق الخمسة المتبقية في مباريات تحديد المراكز.

ومن المقرر أن تُقام جميع المباريات على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي استضافت منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد للرجال 2021، وفي النسخة السابقة من بطولة العالم للأندية، وفي بطولة العالم للشباب 2025.

وحصلت مصر على شرف تنظيم بطولة العالم للأندية في 3 نسخ متتالية بدأت من الموسم الماضي.