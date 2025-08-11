قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

المنتخب المصري يواجه تونس وديا مرتين ضمن التحضير لكأس العرب 2025

المنتخب المصري
المنتخب المصري
كريم عاطف

يواصل الاتحاد المصري لكرة القدم استعداداته المبكرة للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025، والمقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، حيث تم الاتفاق على خوض مواجهتين وديتين أمام منتخب تونس ضمن خطة الإعداد.

وتقام البطولة على ملاعب مونديال قطر 2022، وهي نفس الملاعب التي استضافت النسخة الماضية من كأس العرب عام 2021، والتي توج بها المنتخب الجزائري، وتتميز نسخة هذا العام بجوائز مالية غير مسبوقة تبلغ قيمتها 36.5 مليون دولار.

وأوضح الاتحاد المصري، في بيان رسمي، أن اللجنة الفنية ناقشت خلال اجتماعها الأول البرنامج الفني المخصص للمنتخب الوطني بقيادة المدرب حلمي طولان، استعدادا للمشاركة في البطولة.

وأشار البيان إلى أن اللجنة اتفقت على إقامة معسكر إعدادي بمدينة الإسماعيلية خلال شهر سبتمبر المقبل، يتخلله مباراتان وديتان أمام المنتخب التونسي يومي 6 و9 من الشهر نفسه.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري سيخوض البطولة بفريق منفصل عن المنتخب الأول، الذي يقوده حاليا حسام حسن، في ظل تقارير تفيد برفضه المشاركة بكأس العرب، لتفادي أي نتائج سلبية قد تؤثر على مستقبله مع الفريق الأول.

الاتحاد المصري لكرة القدم بطولة كأس العرب 2025 بطولة كأس العرب الاتحاد المصري كرة القدم تونس

