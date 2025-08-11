شائعات.. وزارة الرياضة تنفي إرسال أي خطابات للأهلي بشأن كولر| خاص

نفت وزارة الشباب والرياضة ما تم تداوله مؤخرا بشأن توجيهها خطابا رسميا إلى النادي الأهلي للاستفسار عن تفاصيل عقد المدرب السابق للفريق، السويسري مارسيل كولر.

وفي تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن كل ما اثير حول تدخل الوزارة في أزمة عقد كولر لا يمت للحقيقة بصلة، موضحا أن الوزارة لم ترسل أي خطابات أو طلبات استفسار بهذا الشأن.

وشدد الشاذلي على أن تلك الأنباء مجرد شائعات، داعيا إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء أخبار غير موثوقة.

يذكر أن كولر قد رحل عن تدريب الأهلي قبل انطلاق كأس العالم للأندية، مطالبا بالحصول على القيمة الكاملة لما تبقى من عقده الممتد لـ14 شهرا، وهو ما فاجأ إدارة النادي التي توقعت اكتفائه براتب الشهور المتبقية من العام الأول.

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق توصله إلى اتفاق ودي مع كولر يقضي بسداد راتب 3 أشهر فقط، إلا أن تقارير صحفية لاحقة أفادت بحصول المدرب على ما يعادل راتب 7 أشهر، وهو ما أثار تساؤلات جديدة حول بنود التسوية بين الطرفين.