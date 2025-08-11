وزير الرياضة يوافق على إنشاء اتحاد رياضي نوعي للرياضات الصحراوية والتراثية

التقى عصر اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مجموعة من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب وبحضور اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد .

وتناول اللقاء الاتفاق علي انشاء اتحاد مصري للرياضات الصحراوية والتراثية .

وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنه من حيث المبدأ قد تم الاتفاق على إنشاء وتشكيل مجلس إدارة لاتحاد مصري نوعي للرياضات الصحراوية والتراثية وإطلاقه خلال الفترات المقبلة كاتحاد نوعي يكون تابع لوزارة الشباب والرياضة تحت مظلة الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة .

وأضاف "صبحي" أن الهدف من إنشاء الاتحاد هو جمع العديد من الألعاب التراثية والتمسك بتراثنا القديم والذي يمثل كما كبيرا من عاداتنا وتقاليدنا بمصر والتي تحييها القبائل المصرية وهو ما سيتم تحقيقه وإثرائه من خلال إنشاء اتحاد نوعي .