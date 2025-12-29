قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أعمال يبقى أثرها مع الإنسان إلى يوم القيامة
تحريم تهنئة المسيحيين بأعيادهم.. شيخ الأزهر: تشدد لا يمت للإسلام بصلة
ماكرون: تقدم ملموس في النقاشات حول الضمانات الأمنية لأوكرانيا
هل يتدخل؟.. أحمد سليمان يوضح موقفه من أزمة محمود بن تايج مع الزمالك
عالم أزهري: التنبؤ بالمستقبل في العام الجديد جهل
شحتة كاريكا: أحمد دقدق أوصاني بمسح أغانيه قبل وفاته
رسميا.. إطلاق البوابة الرقمية الجديدة للشراء الموحد
وزير الإعلام الصومالي: الحكومة الفيدرالية ترفض بشكل كامل الإعلان الإسرائيلي
زيلينسكي: اتفاق كامل على الضمانات الأمنية الأمريكية واستئناف المحادثات مع ترامب قريبا
مصدر مقرب من بنتايج: اللاعب قرر فسخ عقده رفضا للاستمرار مع الزمالك
هروب جماعي من مصحة إدمان غير مرخصة.. متحدث الصحة يكشف التفاصيل
نائب: أي اعتراف بكيانات انفصالية يهدد استقرار القرن الإفريقي

فريدة محمد

أكد النائب نادر نسيم، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان إسرائيل الاعتراف بإقليم «أرض الصومال» يمثل خطوة خطيرة تتعارض بشكل واضح مع قواعد القانون الدولي ومبادئ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، محذرًا من التداعيات السلبية لمثل هذه التحركات الأحادية على أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي.

وأوضح «نسيم» في تصريح  صحفي له اليوم، أن المواقف الدولية الرافضة لهذا الإعلان تعكس وعيًا جماعيًا بخطورة المساس بالحدود المعترف بها دوليًا، وتؤكد تمسك المجتمع الدولي بميثاق الأمم المتحدة ورفضه لأي محاولات لفرض واقع سياسي جديد خارج إطار الشرعية الدولية، خاصة في المناطق التي تعاني من هشاشة سياسية وأمنية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن توقيت هذا الإعلان يثير القلق، في ظل ما تشهده منطقة القرن الإفريقي من تحديات معقدة تتطلب دعم استقرار الدول الوطنية وليس تقويضها، مشيرًا إلى أن دعم الكيانات الانفصالية يفتح الباب أمام تصعيد النزاعات الداخلية ويقوض فرص التوصل إلى تسويات سياسية شاملة تخدم شعوب المنطقة.

وشدد «نسيم» على رفضه القاطع لأي اعتراف بما يسمى «جمهورية أرض الصومال» كدولة مستقلة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صريحًا لمبدأ وحدة الأراضي، وتتناقض مع الجهود الدولية الرامية إلى دعم الدولة الصومالية ومؤسساتها الشرعية، لافتًا إلى أن احترام سيادة الدول يمثل حجر الأساس في الحفاظ على النظام الدولي والاستقرار الإقليمي.

وأشار إلى أن مثل هذه التحركات قد تؤدي إلى توترات جديدة في القرن الإفريقي، وتؤثر سلبًا على مسارات التنمية والاستثمار، فضلًا عن انعكاساتها الخطيرة على الأوضاع الإنسانية، في ظل احتياج دول المنطقة إلى دعم اقتصادي وأمني حقيقي يعزز فرص الاستقرار والسلام.

وأكد النائب نادر يوسف نسيم أن التجارب السابقة أثبتت أن الانفصال الأحادي لا يؤدي إلى الاستقرار، بل يسهم في إضعاف مؤسسات الدولة وزيادة معدلات عدم الاستقرار،
مشددًا على أن الحفاظ على وحدة الدولة الصومالية مسؤولية إقليمية ودولية، تتطلب تضافر الجهود لدعم الحلول السياسية الشاملة.

ونوّه عضو مجلس الشيوخ بالموقف المصري الثابت والداعم لوحدة الدول وسلامة أراضيها، مؤكدًا أن تحركات الدبلوماسية المصرية تعكس حرص القاهرة على استقرار القرن الإفريقي، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي والإفريقي.
واختتم النائب نادر نسيم بيانه بالتأكيد على أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يتطلب الالتزام بالقانون الدولي، ورفض أي إجراءات أحادية الجانب، داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم مسارات الحوار والتنمية، والعمل على تعزيز استقرار الدول الإفريقية بما يحقق مصالح شعوبها ويحفظ السلم الإقليمي.

البرلمان النواب نواب مجلس النواب اخبار البرلمان

اجازة

هل الخميس المقبل إجازة رسمية لكل الموظفين والطلاب؟.. إعرف الإجابة

ابراج محظوظة

أبراج محظوظة في الزواج خلال 2026 .. خبيرة فلك تكشف مفاجأة

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

كاس الامم

قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية

اجازة البنوك 2026

3 أيام رسمية في رأس السنة.. أول إجازة للبنوك 2026

دقدق

بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق .. ما لا تعرفه عن سرطان المخ

اعراض سرطان المخ

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

الأظافر

احذر .. الأظافر تكشف عن إصابتك بهذا المرض

بسنت يوسف

توقعات صادمة لنجوم الفن في 2026.. بسنت يوسف تكشف مفاجآت

حظك اليوم وتوقعات الابراج

3 أبراج محظوظة في المال والعمل بعام 2026 .. أنت منهم؟

روبي تثير الجدل بإطلالتها في حفلتها بـ دبي

روبي تثير الجدل بإطلالتها فى حفلتها بـ دبي
روبي تثير الجدل بإطلالتها فى حفلتها بـ دبي
روبي تثير الجدل بإطلالتها فى حفلتها بـ دبي

10 إطلالات لـ منى زكى تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير جديدة لها

10 إطلالات لـ منى زكى تثير الجدل من احدث جلسة تصوير جديدة لها
10 إطلالات لـ منى زكى تثير الجدل من احدث جلسة تصوير جديدة لها
10 إطلالات لـ منى زكى تثير الجدل من احدث جلسة تصوير جديدة لها

ببطن مكشوف.. عبير صبري تثير الجدل في احتفالات الكريسماس

ببطن مكشوف.. عبير صبرى تثير الجدل احتفالاً بالكريسماس
ببطن مكشوف.. عبير صبرى تثير الجدل احتفالاً بالكريسماس
ببطن مكشوف.. عبير صبرى تثير الجدل احتفالاً بالكريسماس

بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق.. علامات الإصابة بسرطان المخ

بعد وفاه مطرب المهرجانات دقدق.. علامات تؤكد إصابتك بـ سرطان المخ
بعد وفاه مطرب المهرجانات دقدق.. علامات تؤكد إصابتك بـ سرطان المخ
بعد وفاه مطرب المهرجانات دقدق.. علامات تؤكد إصابتك بـ سرطان المخ

الملحن عمرو مصطفى

المرض فرحني.. عمرو مصطفى يكشف سر تغيير حياته

شادي ريان

العربية المستعملة رخيصة.. ماذا حدث بين شادي ريان وطليقته دينا طلعت؟

محمد الشرنوبي وبلال العربي

الشرنوبي: بمشي ورا قلبي واعتذرت عن فيلم قبل أسبوع من التصوير

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

