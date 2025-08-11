إنجاز تاريخي.. الحسيني وهدان يتأهل لنهائي الكونغ فو بدورة الألعاب العالمية بالصين

حقق الحسيني وهدان، لاعب المنتخب المصري للووشو كونغ فو إنجازا تاريخياً بالتأهل إلى نهائي دورة الألعاب العالمية المقامة خلال الفترة من 7 إلى 17 أغسطس في مدينة تشنجدو بالصين.

تمكن وهدان من الفوز على لاعب منتخب أوكرانيا في نصف النهائي، في مباراة قوية ومثيرة حبس خلالها الأنفاس حتى اللحظات الأخيرة.

بهذا الفوز يضرب الحسيني وهدان موعدًا في المباراة النهائية مع بطل إيران، في مواجهة نارية للمنافسة على حسم الميدالية الذهبية لصالح مصر.

وقدم وهدان رسالة للجماهير بعد الوصول إلى المباراة النهائية: «اسعى لحصد الميدالية الذهبية وتقديمها هدية لكل مصري.. تحيا مصر دائمًا بعزيمة أبطالها وإصرارهم على رفع اسم الوطن في كل المحافل الدولية».

وتضم البعثة اللاعبة منة الله محمد في منافسات وزن 70 كجم واللاعب الحسين وهدان في منافسات وزن 85 كجم، فيما يرأس البعثة الرائد أحمد عبد الواحد عضو مجلس إدارة الاتحاد ويقود الفريق فنيًا الكابتن رامي كامل.

ويدير منافسات الووشو كونغ فو في دورة الألعاب العالمية بالصين المحاسب شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، ليصبح بذلك أول مصري وعربي يتواجد في هذا المنصب.