قبل العام الدراسي الجديد| ننشر أسعار صرف الكتب المدرسية للمدارس الخاصة والدولية
قانون العمل الجديد | مكافأة شهر عن كل سنة خدمة .. اعرف موعد التطبيق
القبض على عصابة تستخدم الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة والجيزة .. صور
اشترى عقارات وسيارات.. البلوجر شاكر محظوظ يغسل 100 مليون جنيه
أسعار الذهب اليوم في مصر.. شوف عيار 21 وصل كام
موعد إجازة المولد النبوي 2025 وقرار حكومي مرتقب بشأنها
مباراة تصحيح المسار.. الاهلي يستعد لمفاجأة فاركو.. وريبيرو يترقب عودة نجم الفريق
وزير الدفاع الإيطالي يطالب بفرض عقوبات ضد إسرائيل
وفد من حكماء السلام يتفقد شاحنات المساعدات المتوقفة أمام معبر رفح
ترسم صور خادشة.. القبض على التيك التوكر نوجا تاتو
عن الذكاء الاصطناعي.. غدا انطلاق المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء
مجلس التعاون الخليجي يرحب بإعلان أستراليا ونيوزيلندا الاعتراف بالدولة الفلسطينية
رياضة

إنجاز تاريخي.. الحسيني وهدان يتأهل لنهائي الكونغ فو بدورة الألعاب العالمية بالصين

الحسين وهدان
الحسين وهدان
القسم الرياضي

حقق الحسيني وهدان، لاعب المنتخب المصري للووشو كونغ فو إنجازا تاريخياً  بالتأهل إلى نهائي دورة الألعاب العالمية المقامة خلال الفترة من 7 إلى  17 أغسطس في مدينة تشنجدو بالصين.

تمكن وهدان من الفوز على لاعب منتخب أوكرانيا في نصف النهائي، في مباراة قوية ومثيرة حبس خلالها الأنفاس حتى اللحظات الأخيرة.

بهذا الفوز يضرب الحسيني وهدان موعدًا في المباراة النهائية مع بطل إيران، في مواجهة نارية للمنافسة على حسم الميدالية الذهبية لصالح مصر.

وقدم وهدان رسالة للجماهير بعد الوصول إلى المباراة النهائية: «اسعى لحصد الميدالية الذهبية وتقديمها هدية لكل مصري.. تحيا مصر دائمًا بعزيمة أبطالها وإصرارهم على رفع اسم الوطن في كل المحافل الدولية».

وتضم البعثة اللاعبة منة الله محمد في منافسات وزن 70 كجم واللاعب الحسين وهدان في منافسات وزن 85 كجم، فيما يرأس البعثة الرائد أحمد عبد الواحد عضو مجلس إدارة الاتحاد ويقود الفريق فنيًا الكابتن رامي كامل.

ويدير منافسات الووشو كونغ فو في دورة الألعاب العالمية بالصين المحاسب شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، ليصبح بذلك أول مصري وعربي يتواجد في هذا المنصب.

