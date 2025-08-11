أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم موعد مباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا، والمقرر إقامتها يوم 5 سبتمبر المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

منتخب مصر يواصل فرض هيمنته على صدارة المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة بعد مرور ست جولات، حيث لم يتذوق طعم الخسارة، محققًا خمسة انتصارات وتعادل وحيد، مع تسجيل 14 هدفًا واستقبال هدفين فقط.



ويأتي منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني بـ 11 نقطة، فيما تتقارب نتائج سيراليون وإثيوبيا وغينيا بيساو، بينما يتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.

موعد مباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا فى تصفيات كأس العالم 2026

الفراعنة سيخوضون مباراتين حاسمتين في معسكر سبتمبر المقبل:

مصر × إثيوبيا – 5 سبتمبر (استاد القاهرة الدولي)

بوركينا فاسو × مصر – 9 سبتمبر (واجادوجو)

الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أكد رسميًا مواعيد المواجهتين، في إطار الأجندة المعتمدة للتصفيات.

وعقد الدكتور مصطفى عزام، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، اجتماعًا مع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، ومساعده إبراهيم حسن، والمدير الإداري وليد بدر، لمناقشة ترتيبات المعسكر، بهدف تجهيز المنتخب بأفضل صورة لضمان مواصلة المشوار نحو التأهل للمونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك عام 2026.