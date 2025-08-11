ألونسو يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة تيرول الودية

أعلن تشافي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، قائمة فريقه لمواجهة دبليو إس جي تيرول الودية، في إطار معسكر النمسا، استعدادًا للموسم الجديد.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا ، أندري لونين ، فران جونزاليس.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو ، دافيد ألابا، ترينت أرنولد، ماركو أسينسيو، أليكس كاريّاس، فران جارسياأنطونيو روديجر، هويخسن، دييجو أجوادو .

خط الوسط: أوريلين تشواميني، أردا جولر ، داني سيبايوس، تياجو ، روبرتو مارتين

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور ، كيليان مبابي ، رودريجو ، جونزالو، براهيم دياز، يانيز.