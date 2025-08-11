أحمد ربيع يواصل برنامجه التأهيلي بالزمالك استعدادًا للعودة إلى الملاعب

واصل أحمد ربيع لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي على هامش مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض اللاعب تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي في ظل معاناته من إصابة عضلية في العضلة الضامة، من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال أقرب وقت ممكن.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم السبت المقبل في التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.