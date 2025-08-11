دعم جماهيري كبير لمنتخب الناشئين أمام التشيك في مونديال اليد

احتشدت جماهير كرة اليد المصرية، من جميع المحافظات، لدعم منتخب الناشئين لكرة اليد، أمام نظيره منتخب التشيك، في المباراة التي تنطلق في السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين، في أولى مبارياته بالدور الرئيسي ببطولة العالم المقامة في مصر خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس الجاري.

وأعلن عمرو العدل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس بعثة الفراعنة، عن توفير اتوبيسات نقل لفرق الناشئين وأولياء الأمور من شتى محافظات مصر لدعم الفراعنة في الدور الرئيسي ببطولة العالم تحت 19 عامًا.

وتواجدت الجماهير في محيط استاد القاهرة، من جميع المحافظات استعدادًا للدخول لمؤازرة الفراعنة في مباراة التشيك بعد قليل.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة ببطولة العالم تحت 19 عامًا، رفقة كل من اليابان والدنمارك والتشيك.

وتأهل منتخب مصر للدور الرئيسي متصدرًا للمجموعة السابعة، بالعلامة الكاملة حيث حقق الفوز على كوريا الجنوبية والبحرين واليابان على الترتيب.

وضمت القائمة النهائية لمنتخب مصر في البطولة 19 لاعبًا، هم، يوسف عبد الهادي، عمر فتحي، عبد المالك محمود، محمد عدلان، يوسف عمرو، سيف جلال، مريم حمدي، عمر بركة، حازم الصباغ، زياد عواد، عبد الرحمن رشاد، أحمد حلمي، عادل أحمد، يحيى الكردي، حسين محمد، محمد إسماعيل، علي مدبولي، يوسف عبد الغني، وحمزة وليد.