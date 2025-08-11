قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الريال السعودي اليوم في مصر .. استقرار قبل موسم العمرة
في ذكراه .. قصة فيلم لعب نور الشريف بطولته بدلا من محمود الخطيب
بدء حجز شقق الإعلان الأول من مبادرة سكن لكل المصريين 7 غدا.. اعرف الأماكن
أول تعليق من شوبير بعد شكوى الزمالك ضده
تعرف على مجموعتي الأهلي والزمالك في قرعة بطولة العالم للأندية لكرة اليد
لكل الشرائح .. تفاصيل زيادات الإيجار القديم السكني والإداري والتجاري
مريضة تتساءل: هل يحق لي أخذ المال من وراء أهلي للعلاج؟.. الأزهر يجيب
والد زيزو يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد جماهير الزمالك
ننفرد بنشر قرار النيابة العامة في قضية البلوجر حسناء شعبان
واقعة تهز القلوب.. تفاصيل حادث كورنيش الشاطبي المروع
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 40
فان دايك ينتقد تصرف جماهير كريستال بالاس في مباراة الدرع الخيرية

حمزة شعيب

وجه فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول، انتقادات لعدد من جماهير كريستال بالاس بعد مقاطعتهم دقيقة الصمت التي سبقت مواجهة الدرع الخيرية على ملعب ويمبلي، تكريمًا لذكرى زميله السابق ديوجو جوتا وشقيقه أندريه، اللذين لقيا حتفهما في حادث سير الشهر الماضي.

المباراة انتهت بالتعادل 2-2، قبل أن يحسمها كريستال بالاس بركلات الترجيح 3-2، محققًا أول ألقابه في بطولة الدرع الخيرية، ومضيفًا ثاني بطولة كبرى خلال ثلاثة أشهر بعد تتويجه بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر سيتي.

فان دايك أعرب عن خيبة أمله قائلاً: "لا أعرف من قام بذلك، لكن من المؤسف أن يحدث هذا أمام 80 ألف متفرج".

في المقابل، حاول مدرب ليفربول أرني سلوت تهدئة الموقف، مشيرًا إلى أن بعض الجماهير ربما لم تكن على دراية بموعد دقيقة الصمت.

اعتذار رسمي من جماهير بالاس

عدد من الصفحات المرتبطة بجماهير كريستال بالاس أصدرت بيان اعتذار على منصة "إكس"، مؤكدة رفضها لأي إساءة لذكرى جوتا وشقيقه، ووصفت ما حدث بأنه "تصرف مخيب للآمال".

تألق هندرسون وإهدار صلاح

في الجانب الفني، لعب الحارس دين هندرسون دور البطولة بعدما تصدى لركلتي أليكسيس ماك أليستر وهارفي إليوت، بينما أهدر محمد صلاح ركلة جزاء، قبل أن يسجل جاستن ديفيني الركلة الحاسمة التي منحت فريقه اللقب.

