سعر الريال السعودي اليوم في مصر .. استقرار قبل موسم العمرة
في ذكراه .. قصة فيلم لعب نور الشريف بطولته بدلا من محمود الخطيب
بدء حجز شقق الإعلان الأول من مبادرة سكن لكل المصريين 7 غدا.. اعرف الأماكن
أول تعليق من شوبير بعد شكوى الزمالك ضده
تعرف على مجموعتي الأهلي والزمالك في قرعة بطولة العالم للأندية لكرة اليد
لكل الشرائح .. تفاصيل زيادات الإيجار القديم السكني والإداري والتجاري
مريضة تتساءل: هل يحق لي أخذ المال من وراء أهلي للعلاج؟.. الأزهر يجيب
والد زيزو يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد جماهير الزمالك
ننفرد بنشر قرار النيابة العامة في قضية البلوجر حسناء شعبان
واقعة تهز القلوب.. تفاصيل حادث كورنيش الشاطبي المروع
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 40
رياضة

عمرو فتحى يشيد بدور الجماهير ببطولة العالم لكرة اليد

عمرو فتحى
عمرو فتحى
كريم عاطف

أشاد عمرو فتحى عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد بدور الجماهير فى مؤازرة اللاعبين منذ إنطلاق بطولة العالم تحت 19 عام  التي تستضيفها مصر حاليًا، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتستمر حتى 17 أغسطس الجاري.

وقال فتحى فى تصريحات إعلامية ، أن هدف منظومة كرة اليد حاليا هو وصول أحفاد الفرعنة إلى أبعد مدى فى هذه النسخة و من ثم الوقوف على منصة التتويج .

و يرى عمرو فتحى أن إنطلاق البطولة الحقيقى اليوم بمواجهات الدور الرئيسى عندما يلتقى أحفاد الفراعنة نظيره التشيك فى السابعة و النصف مساءا ، مشيرا إلى أنه لا مجال لأى تهاون فى المباريات المقبلة .

فيما أشاد فتحى  بزيارة طارق محروس المدير الفنى للمنتخب الذى  تعرض لوعكة صحية تسببت  فى عدم تواجده مع المنتخب فى البطولة للاعبين أمس لتحفيزهم قبل الدور الرئيسى.

