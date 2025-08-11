عمرو فتحى يشيد بدور الجماهير ببطولة العالم لكرة اليد

أشاد عمرو فتحى عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد بدور الجماهير فى مؤازرة اللاعبين منذ إنطلاق بطولة العالم تحت 19 عام التي تستضيفها مصر حاليًا، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتستمر حتى 17 أغسطس الجاري.

وقال فتحى فى تصريحات إعلامية ، أن هدف منظومة كرة اليد حاليا هو وصول أحفاد الفرعنة إلى أبعد مدى فى هذه النسخة و من ثم الوقوف على منصة التتويج .

و يرى عمرو فتحى أن إنطلاق البطولة الحقيقى اليوم بمواجهات الدور الرئيسى عندما يلتقى أحفاد الفراعنة نظيره التشيك فى السابعة و النصف مساءا ، مشيرا إلى أنه لا مجال لأى تهاون فى المباريات المقبلة .

فيما أشاد فتحى بزيارة طارق محروس المدير الفنى للمنتخب الذى تعرض لوعكة صحية تسببت فى عدم تواجده مع المنتخب فى البطولة للاعبين أمس لتحفيزهم قبل الدور الرئيسى.