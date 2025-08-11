خاص.. فيريرا يضم عمرو ناصر لقائمة الزمالك ويؤجل حسم موقف ألفينا

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن موقف البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم من ثنائي الفارس الأبيض عمرو ناصر والبرازيلي خوان ألفينا قبل مباراة المقاولون العرب القادمة في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن البلجيكي يانيك فيريرا، قرر ضم عمرو ناصر إلى قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقبلة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

وأضاف المصدر أن فيريرا سيتخذ قراره النهائي بشأن مشاركة البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا بناءً على تقرير الجهاز الطبي ونتائج مشاركته في التدريبات خلال الساعات المقبلة.

ويخوض الزمالك مباراته أمام المقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري، بعدما حقق الفوز في الجولة الأولى على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد.