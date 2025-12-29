قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حدث تاريخي.. الأزهر يسجل المصحف الشريف بالقراءات العشر لأول مرة
لافروف: سنراجع موقفنا التفاوضي مع أوكرانيا بعد استهداف مقر إقامة بوتين
بعد مزاعم بوقوع هجوم على مقر إقامته.. ترامب يجري محادثة هاتفية مع بوتين
30 دقيقة .. حسام عبدالمجيد يهدر هدفا محققا أمام أنجولا
وظائف خالية بوزارة النقل.. قدم الآن
ننشر الصور الأولى للأسرة المتوفاة في المنيا وجهات التحقيق تطلب تحريات المباحث
نيفين مختار: بداية العام بالقرآن والدعاء تصنع فرقا في بركة الأيام
أمم إفريقيا .. أنجولا يهدد مرمى منتخب مصر فى أول ربع ساعة
موعد صرف معاش تكافل وكرامة يناير 2026 وطرق الاستعلام الرسمية
القبض على 6 طلاب تشاجروا بسلاح أبيض بالشرقية
برلماني: مصر تقود جهود مضنية لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط
زيلينسكي ينفي قيام أوكرانيا بمحاولة استهداف مقر إقامة بوتين في نوفجورود
40 مليون.. بيع 9 محال تجارية وصيدلية بسكن مصر بمدينة العلمين الجديدة

جانب من المزاد
آية الجارحي

صرّح الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، بأنه تم عقد جلسة مزاد علني أسفرت عن بيع 9 محال تجارية وصيدلية أسفل العمارات أرقام (31 – 36 – 52 – 98) بمنطقة سكن مصر.

 وذلك بأنشطة تجارية متنوعة، وبمساحات تتراوح ما بين 18 مترًا مربعًا و53 مترًا مربعًا،

باجمالي مبيعات بلغت حوالى(٤٠ مليون).

أوضح رئيس الجهاز أن هذا الطرح يأتي في إطار تنفيذ خطة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، وتوفير مختلف الخدمات الأساسية والتجارية  في المناطق السكنية، وذلك وفقًا للإعلان المنشور بالصحف الرسمية.

وقد عُقدت جلسة المزاد بحضور الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، والمستشار محمد سليمان مستشار مجلس الدولة، و أ.د محاسب دكتور شريف الجندي بالقطاع العقاري بالهيئة، وا.وائل عبد الغني بالقطاع المالي بالهيئة، وا.محمد أبو خليل مندوب وزارة المالية، والمحاسب شريف دراج نائب رئيس الجهاز للشئون المالية والمشرف على الإدارة العقارية، والمهندسة هند علي نائب رئيس الجهاز للمشروعات،وم.عبدالعزيز سليمان نائب رئيس الجهاز و ا.إبراهيم فتحي مدير عام الإدارة القانونية، والعميد احمد شهبه مدير ادارة الامن بالجهاز والعقيد هيثم اسامه رئيس قسم شرطة التعمير بالعلمين الجديدة إلى جانب أعضاء اللجنة المختصة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن أسعار البيع بالمزاد تراوحت بين 116 ألف جنيه و180 ألف جنيه، بما يعكس الإقبال على الإستثمار بالمناطق السكنية بمدينة العلمين الجديدة.

وأكد رئيس الجهاز أن المزاد تم وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، مشددًا على أن هذا الطرح يأتي ضمن الجهود المستمرة لتوفير الخدمات المتنوعة للمواطنين، وإنشاء الأسواق والمحال التجارية داخل المناطق والأحياء السكنية، بما يسهم في رفع مستوى جودة الحياة.

وأضاف رئيس الجهاز أن نجاح هذا المزاد يعكس معدلات التقدم في التنمية بمدينة العلمين الجديدة، ويؤكد إهتمام الدولة وجهاز المدينة بتوسيع قاعدة الخدمات وتوفير محال تجارية تلبي إحتياجات السكان وتنوع الأنشطة الإستثمارية.

رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد أحياء الزمرد واللوتس ويوجه بضبط الإشغالات

رئيس جهاز العاشر من رمضان
تموين الشرقية في 2025.. إصدار ٩٨ ألف بطاقة تموينية وتحرير ٣٥ ألفا و٨٥٦ محضرا للمخالفين

جانب من المضبوطات
صحة الشرقية تغلق وتشمّع 5 منشآت طبية غير مرخصة بالحسينية | صور

صحة الشرقية
رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

كنيسة
