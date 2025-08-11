والد زيزو: حان وقت الحساب

أكد سيد مصطفى والد أحمد مصطفي زيزو جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الآن جاء وقت الحساب وأنه تم الترفع كثيرًا عن الرد.

وقال سيد مصطفي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بلس 90 بقناة النهار:"الأمور تجاوزت الحدود وكان هناك مراعاة لتاريخ زيزو مع الزمالك خلال 6 سنوات، ولكن هناك أعضاء من مجلس إدارة الزمالك قاموا بتحريض الجمهور للإساءة للاعب، ولذلك كان لابد من اتخاذ إجراءات قانونية.

وأضاف:"تم صياغة البلاغ منذ الأمس، وتجميع العديد من الفيديوهات، وتقديم كافة المستندات للنيابة العامة.

