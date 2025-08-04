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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الحمد لله ومش آخر مرة.. مروان عطية يعلق على تتويجه في حفل دير جيست

مروان عطية
مروان عطية
منار نور


عبّر مروان عطية، نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب خط وسط في الموسم الماضي، خلال حفل توزيع جوائز "دير جيست" السنوي.

ونشر مروان عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" تعليقًا قال فيه:"الحمد لله للمرة التالتة على التوالي، ومتبقاش آخر مرة بإذن الله".

وأضاف:"بشكر زمايلي في الفرقة، ساعدوني على الجايزة دي، وبشكر جمهور النادي الأهلي العظيم على المساندة الدائمة، ودايماً نقدر نفرحكم يا رب".


كشفت قناة النادي الأهلي عن تطورات الحالة الطبية للاعب خط الوسط مروان عطية، مشيرة إلى اقتراب عودته للمشاركة في المباريات الرسمية للفريق الأول، وذلك بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

برنامج تأهيلي بعد جراحة الفتاق

وكان مروان عطية قد خضع مؤخرًا لعملية جراحية بسبب إصابته بالفتاق، وهو ما تسبب في غيابه عن المرحلة الأولى من إعداد الفريق للموسم الجديد، بما في ذلك معسكر الإعداد في تونس.

وبدأ اللاعب بالفعل تنفيذ برنامج تأهيلي مكثف خلال الأيام القليلة الماضية، في محاولة للعودة إلى التدريبات الجماعية قبل انطلاق المرحلة الثانية من فترة الإعداد.

اختبار طبي لتحديد جاهزيته
 

وأوضحت قناة الأهلي أن اللاعب سيخضع خلال الأيام المقبلة لاختبار طبي جديد، سيتحدد بناءً عليه مدة استمراره في التأهيل، وكذلك فرصته في اللحاق بالمباريات المقبلة، قبل انطلاقة الموسم الرسمي.

مباريات ودية استعدادًا للموسم الجديد

وفي إطار الاستعدادات لانطلاق الموسم الجديد، خاض النادي الأهلي ثلاث مباريات ودية حتى الآن، جاءت بعد انتهاء مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية. وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز في المباريات الثلاث، حيث تفوق على فرق البنزرتي والملعب التونسي وإنبي، مقدمًا أداءً مطمئنًا للجماهير والجهاز الفني.

مروان عطية ديرجسيت الاهلي

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