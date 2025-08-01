زوجة مروان عطية تحتفل بعيد ميلاده في أجواء عائلية دافئة

احتفلت سلمى عطية، زوجة لاعب النادي الأهلي مروان عطية، بعيد ميلاده في أجواء عائلية دافئة، بمناسبة ميلاده الذي يوافق 1 أغسطس 1998، بحضور ابنتهما الصغيرة "ألما".

ونشرت سلمى مجموعة من الصور العائلية عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها مروان برفقة زوجته وطفلتهما، وعلّقت قائلة:"١ أغسطس ١٩٩٨.. كل سنة وأنت كل حياتي. أول عيد ميلاد وحِتّة مني ومنك في حضننا، ربنا يحفظكما ليا، وتكبر عيلتنا الصغيرة أكتر وأكتر يا رب".



ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من جمهور مروان عطية ومحبي النادي الأهلي، الذين هنّأوه بعيد ميلاده وتمنوا له مزيدًا من النجاح والتوفيق داخل وخارج الملعب.