إمام عاشور يهنئ مروان عطية بمولدته الجديدة: تتربي في عزك يارب

هنأ اللاعب إمام عاشور اللاعب مروان عطية بمناسبة مولدته الجديدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الأستوري.

وكتب عاشور:"الف مبروك ياحبيبي تتربي في عزك يارب"

أعلن مروان عطية، نجم وسط النادي الأهلي، عن قدوم مولودته الأولى التي أطلق عليها اسم "ألما"، وذلك صباح اليوم.



وشارك عطية متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" صورة عبر يعلن فيها أسم مولدته ، وعلّق عليها قائلًا: "الحمد لله."

وفي سياق آخر كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق ، عن طلب نجم الاهلي مروان عطية لتعديل راتبه مع الفريق ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن : مصدر في الأهلي قال إن مروان عطية تواصل مع محمد يوسف وطلب تعديل راتبه ليتناسب مع نسبة مشاركته مع الفريق، وذلك قبل بداية الموسم الجديد.