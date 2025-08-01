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محمد رمضان: أنهيت حفلتي في الساحل بسبب تفجير المسرح ومحاولة اغتيالي
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وفاة ومصابين في حفل محمد رمضان بعد انفجار الفاير شو أمام الجمهور
محمد رمضان ينهي حفله في بورتو مارينا بعد إصابة خطيرة لأحد أعضاء فرقته
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد رمضان: أنهيت حفلتي في الساحل بسبب تفجير المسرح ومحاولة اغتيالي

محمد رمضان
محمد رمضان
قسم الفن

كشف الفنان محمد رمضان تفاصيل ماحدث في حفله بالساحل الشمالي التي أقيمت مساء الخميس وانتهت بسبب حادث خطير.

وكتب محمد رمضان عبر انستجرام: "تم إنهاء الحفلة قبل منتصفها بسبب تفجير ع المسرح بجواري بالضبط وأثره في أذني حتى الآن وسببه وفاة عامل و٢٩ شاب في حالة خطرة اللهم ارحمه واشفي المصابين وصبر أهلهم وأحبابهم .. صوت قنبلة مالوش علاقة بالفايير وركس والله محاولة اغتيال مكتملة الأركان
ليه الغل يوصل للدرجة دي؟".


اضطرّ الفنان محمد رمضان لإنهاء حفله في بورتو مبكرا بعد إصابة أحد العاملين إصابة خطيرة أثناء الفاير شو وقع على إثرها حالة من الهرج.

وأعلن محمد رمضان عن إصابة أحد العاملين ووفاة الآخر ورفض مغادرة الحفل قبل خروج جميع الجماهير بأمان.


تألق الفنان محمد رمضان في حفله الذي أقيم مساء الخميس في جولف بورتو مارينا  ضمن مهرجان" بورتو بيتس".


وغنى محمد رمضان مجموعة من أشهر أغنياته القديمة والجديدة أبرزها ثابت نمبر وان، وحضر الفنان أحمد فهيم في الحفل.

كما قدم محمد رمضان فريق المدفعجية على المسرح غنى معهم لأول مرة منذ فترة طويلة.


وكان محمد رمضان قد طرح أحدث أغانيه بعنوان "افتكروني مجنون" بمشاركةالمطرب البرازيلي لوكا موزيك وهي الأغنية المؤجلة منذ عامين.

أغنية "افتكروني مجنون" كلمات ولحن أمير شيكو، والكلمات باللغة الإسبانية لـ "لوكا موزيك".

طرح الفنان محمد رمضان أغنية "الواد طالع لأبوه" بمشاركة ابنه بعد انتهاء أزمته القضائية التي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك بعد أيام من طرح الفنان محمد رمضان أغنيته الجديدة "ايه يا قلبي" من كلمات مصطفى حدوته وألحان تاج ويعتبرها أغنية صيفية.


وتصدر  محمد رمضان ترند موقع “يوتيوب” مرة جديدة من خلال أحدث كليباته “عضمضم”، ليُكمل ثلاثية بصرية مميزة جمعته بالمخرج ومصمم الكليبات محمد يوسف “ديكس”، بعد “الجو حلو” و”أنا أنت”.

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