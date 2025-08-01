محمود البزاوي يودع لطفي لبيب بصورة نادرة من الملك هو الملك

نشر الفنان محمود البزاوي صورة نادرة عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، جمعت بين الفنانين الراحلين لطفي لبيب وصلاح السعدني، من كواليس مسرحية «الملك هو الملك».

وظهرت في الصورة لحظة طريفة يظهر خلالها لطفي لبيب وهو يحمل صلاح السعدني على كتفيه أثناء أحد مشاهد العرض المسرحي.

وأرفق البزاوي الصورة بتعليق مؤثر قال فيه:

«عم صلاح وعم لطفي من مسرحية الملك هو الملك.. الله يرحمهم»، في إشارة إلى رحيل لطفي لبيب، الذي وافته المنية صباح الأربعاء الماضي عن عمر ناهز 77 عامًا.

وكان الفنان لطفي لبيب قد ترك بصمة كبيرة في المسرح والدراما والسينما المصرية، حيث عُرف بأدواره المميزة التي جمعت بين الطابع الكوميدي والإنساني، قبل أن يُعلن اعتزاله التمثيل في السنوات الأخيرة لأسباب صحية.