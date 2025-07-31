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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بطرس دانيال يكشف اللحظات الأخيرة في حياة لطفي لبيب.. وتفاصيل إصابته بورم سرطاني في الحنجرة

لطفي لبيب
لطفي لبيب
تقى الجيزاوي

كشف الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي، حقيقة إصابة الفنان لطفي لبيب بسرطان الحنجرة، وتفاصيل الساعات الأخيرة في حياته قبل وفاته، وتكريمه في المركز الكاثوليكي. 


وقال بطرس دانيا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج بنظرة تانية، مع الإعلامي محمود الجلفي على قناة الشمس 2، إن الفنان الراحل لطفي لبيب تم تكريمه عن دوره في فيلم وش في وش، ولجنة التحكيم كرّمته بها وهو يستحق: داعب الجمهور وقال الجائزة دي هتشجعني لمستقبلي، وكان شخصا ودودا ويشجع الجميع، ويشارك مع فنانين شباب في أعمال مسرحية لتشجعيهم ودعمهم، ورغم تعرضه لجلطة ولكنه ودود وعطوف مع الجميع فكان يذهب لتشجعيهم ودعمهم نفسيا ومعنويًا.


وعن إصابتة الفنان لطفي لبيب بورم سرطاني في الحنجرة، أكد «دانيال» أنه بالفعل تعرض لهذه الأزمة، قائلًا: بالفعل كان اتعرض لهذا الورم، والدكاترة كانوا عايزين يعملوله شق في الحنجرة ولكن أسرته رفضت مراعاة لحالته النفسية، وهو ورم سرطاني الذي أصيب به.

وعن وصيته الأخيرة، أكد رئيس المركز الكاثوليكي أن وصيته أن يتم إنتاج السيناريوهات وهما فيلم ومسلسل التي كان يكتبها ليتم تصويرهم كأعمال فنية، متابعًا: لطفي لبيب قالي هفوق وأروح مكتبي في الرحاب أكمل كتابة فيهم.

وعن تكريم لطفي لبيب بعد وفاته، أوضح بطرس دانيال أن هذا الأمر لن يتوقف عند وفاته فسيتم إقامة حفل تأبين له، وسيتم كتابة اسمه في الكتاب لأنه يستحق كل التكريم.

موعد عرض برنامج بنظرة تانية

يعرض برنامج بنظرة تانية، تقديم الإعلامي محمود الجلفي على قناة الشمس 2، كل يوم خميس الساعة الثالثة عصرًا.

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