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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تخليد اسمه في الكتاب.. المركز الكاثوليكي يكشف عن تكريم منتظر لـ لطفي لبيب

لطفي لبيب
لطفي لبيب
محمد البدوي

كشف الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي، حقيقة إصابة الفنان لطفي لبيب بسرطان الحنجرة، وتفاصيل الساعات الأخيرة في حياته قبل وفاته، وتكريمه في المركز الكاثوليكي.

 فيلم وش في وش

وقال بطرس دانيا خلال خلال تصريحات تليفزيونية إن الفنان الراحل لطفي لبيب تم تكريمه في عن دوره في فيلم وش في وش، ولجنة التحكيم كرّمته بها وهو يستحق: داعب الجمهور وقال الجائزة دي هتشجعني لمستقبلي، وكان شخص ودود ويشجع الجميع، ويشارك مع فنانين شباب في أعمال مسرحية لتشجعيهم ودعمهم، ورغم تعرضه لجلطة ولكنه ودود وعطوف مع الجميع فكان يذهب لتشجعيهم ودعمهم نفسيا ومعنويًا.


وعن إصابته الفنان لطفي لبيب بورم سرطاني في الحنجرة، أكد «دانيال» أنه بالفعل تعرض لهذه الأزمة، قائلًا: بالفعل كان اتعرض لهذا الورم، والدكاترة كانوا عايزين يعملوله شق في الحنجرة ولكن أسرته رفضت مراعاة لحالته النفسية، وهو ورم سرطاني الذي أصيب به.

وعن وصيته الأخيرة، أكد رئيس المركز الكاثوليكي أن وصيته أن يتم إنتاج السيناريوهات وهما فيلم ومسلسل التي كان يكتبها ليتم تصويرهم كأعمال فنية، متابعًا: لطفي لبيب قالي هفوق وأروح مكتبي في الرحاب أكمل كتابة فيهم.

وعن تكريم لطفي لبيب بعد وفاته، أوضح بطرس دانيال أن هذا الأمر لن يتوقف عند وفاته فسيتم إقامة حفل تأبين له، وسيتم كتابة اسمه في الكتاب لأنه يستحق كل التكريم.

لطفي لبيب الفنان لطفي لبيب المركز الكاثوليكي بطرس دانيال وش في وش

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