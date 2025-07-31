أطيب قلب.. ياسمين عبد العزيز تنعى لطفي لبيب بكلمات مؤثرة

حرصت الفنانة ياسمين عبدالعزيز على نعي الفنان الراحل لطفي لبيب، الذي وافته المنية صباح أمس، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك”.

ونشرت ياسمين صورة للفنان الراحل، وعلّقت عليها بكلمات مؤثرة قالت فيها: "البقاء لله.. ربنا يرحمك يا أطيب قلب".





وقد لاقى المنشور تفاعلًا واسعًا من جمهور ياسمين، الذين شاركوها الدعاء للفنان الكبير، مؤكدين على مكانته في قلوب محبيه، وذكرياتهم معه من خلال أدواره القريبة من القلب.

يُذكر أن الفنان لطفي لبيب رحل عن عالمنا أمس الأربعاء 30 يوليو، عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد أزمة صحية مفاجئة، وتم تشييعه في جنازة مهيبة من كنيسة مار مرقس بمصر الجديدة.