قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على المتهمين بسرقة تروسيكل بمدينة بدر
البورصة تختتم الأسبوع على صعود قوي وتربح 22 مليار جنيه
عاوز تدلعهم | خالد الغندور يوجّه رسالة صادمة لـ ممدوح عباس لهذا السبب
وزير الكهرباء يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتطوير وتحديث مركز أبحاث الجهد الفائق
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يقرر سحب لواءي الاحتياط 646 و179 من غزة
أنمار الحائلي ينسحب من سباق رئاسة الاتحاد: النادي فوق الجميع ويحتاج للاستقرار
الصحة العالمية: غزة تشهد أسوأ سيناريو للمجاعة.. والناس يموتون لنقص التغذية
طفل يقود سيارة فان بدمنهور .. تحرك فورى من الأمن | شاهد
الاتحاد الأوروبي: الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال بالغ الخطورة
بسبب تعاطي المخدرات.. شاب يقتل والده في دار السلام
برشلونة يكتسح سيول الكوري 7-3 وديا
رئيس جامعة كفر الشيخ يكلف سمير الشاذلي عميدا لكلية الطب البيطري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شاهد بكاء صبري فواز في جنازة لطفي لبيب

صبري فواز
صبري فواز
أوركيد سامي

رصدت عدسة صدي البلد صور للفنان  صبري فواز  في جنازة لطفي لبيب حيث ظهر علي وجهه الحزن الشديد في جنازة الفنان الراحل.


وحرص على الحضور وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو ، أشرف زكي  نقيب المهن التمثيلية سلوى محمد علي ، حمزة العيلي ، أميرة فتحي ، صبري فواز ، شريف منير ، طارق  النهري ، يوسف اسماعيل ، طه دسوقي  ومحمد محسن، ضياء عبد الخالق ، أسامة منير ، بشري غيرهم كثير من النجوم.

وتوفي خلال الساعات الماضية، أمس الأربعاء، الفنان القدير لطفي لبيب، عن عمر يناهز الـ 77 عامًا بعد صراع مع المرض.

وتوفي خلال الساعات الماضية، أمس الأربعاء، الفنان القدير لطفي لبيب، عن عمر يناهز الـ 77 عامًا بعد صراع مع المرض.

وشهدت اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان لطفي لبيب، تعرضه الي وعكة صحية جديدة، حيث نقله الي العناية المركزة يوم الاحد الماضي، عقب تعرضه إلى نزيف حاد فى الرئة، حيث تم منع الزيارة عنه بشكل كامل، وتواجد فقط أفراد أسرته بحسب الساعات التى كان يسمح فيها الأطباء بالاطمئنان عليه، خاصة وأنه كان فاقد جزء كبير من وعيه فى الساعات الأخيرة.

يذكر أن آخر أعمال لطفي لبيب هو فيلم "مرعى البريمو" بطولة محمد هنيدي، وغادة عادل، وأحمد بدير، ومحمد محمود، وعلاء مرسي، ومصطفى أبو سريع، ونانسي صلاح، ولطفى لبيب، ونيللى محمود، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول المعلم مرعي الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.

صبري فواز اخبار الفن نجوم الفن لطفي لبيب وفاة لطفي لبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 31 يوليو 2025| اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

سفاح التجمع والضحايا

أم شهد شريكة سـ فاح التجمع.. جامعته واستقطبت له الفتيات وخدعت القاصرات

المتهمون فى مشاجرة القليوبية

أنا دولة أنا قانون .. مشاجرة في القليوبية تنهي أسطورة ضابط فيك

معاش شهري

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

الإيجار القديم

انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها

أزمة وفاء عامر

تفاصيل مثيرة للجدل.. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن أزمة وفاء عامر

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17% والعلاج الطبيعي 92.19%.. مؤشرات نتيجة تنسيق الجامعات 2025 مرحلة أولى

الطب 93.17% والعلاج الطبيعي 92.19%.. مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025

ترشيحاتنا

كيا اكسيد إم اوبل كورسا الهاتشباك

أيهما تفضل.. كيا اكسيد أم أوبل كورسا الهاتشباك؟

ام جى اتش اس إم جيلي ستار راي 2025

مين الأحسن "إم جى إتش إس" أم "جيلي ستار راي" 2025

تركب عربيه ايه بـ 400 ألف جنيه في 2025

تركب عربية إيه بـ 400 ألف جنيه في 2025

بالصور

وزير الدفاع والإنتاج يلتقى نظيره الإيطالي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع والإنتاج يلتقى نظيره الإيطالي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع والإنتاج يلتقى نظيره الإيطالي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع والإنتاج يلتقى نظيره الإيطالي لبحث التعاون العسكري المشترك

أهم الأسباب الشائعة وراء الرغبة المفاجئة في تناول الشوكولاته

أهم الأسباب الشائعة وراء الرغبة المفاجئة في تناول الشوكولاته
أهم الأسباب الشائعة وراء الرغبة المفاجئة في تناول الشوكولاته
أهم الأسباب الشائعة وراء الرغبة المفاجئة في تناول الشوكولاته

طريقة عمل مربى التين أحلى من الجاهزة

طريقة عمل مربي التين أحلي من الجاهزة
طريقة عمل مربي التين أحلي من الجاهزة
طريقة عمل مربي التين أحلي من الجاهزة

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

مخـ درات.. تطور جديد في واقعة طفـ ل المرور

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. أسعار الذهب والدولار اليوم

العثور على بقايا حيوانات

٢٩ كيس .. تفاصيل العثور على بقايا حمير وخيول بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مصر.. التاريخ والعنوان

المزيد