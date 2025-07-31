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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الحزن يسيطر على محمود حميدة في جنازة لطفي لبيب

محمود حميدة
محمود حميدة
أوركيد سامي

رصدت عدسة صدى البلد صورا للفنان محمود حميدة في جنازة لطفي لبيب حيث ظهر على وجه الحزن  في جنازة الفنان الراحل.


وحرص على الحضور وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو ، أشرف زكي  نقيب المهن التمثيلية سلوى محمد علي ، حمزة العيلي ، أميرة فتحي ، صبري فواز ، شريف منير ، طارق  النهري ، يوسف اسماعيل ، طه دسوقي  ومحمد محسن، ضياء عبد الخالق ، أسامة منير ، بشري غيرهم كثير من النجوم.

وتوفي خلال الساعات الماضية، أمس الأربعاء، الفنان القدير لطفي لبيب، عن عمر يناهز الـ 77 عامًا بعد صراع مع المرض.

وشهدت اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان لطفي لبيب، تعرضه الي وعكة صحية جديدة، حيث نقله الي العناية المركزة يوم الاحد الماضي، عقب تعرضه إلى نزيف حاد فى الرئة، حيث تم منع الزيارة عنه بشكل كامل، وتواجد فقط أفراد أسرته بحسب الساعات التى كان يسمح فيها الأطباء بالاطمئنان عليه، خاصة وأنه كان فاقدا جزءا كبيرا من وعيه فى الساعات الأخيرة.

يذكر أن آخر أعمال لطفي لبيب هو فيلم "مرعى البريمو" بطولة محمد هنيدي، وغادة عادل، وأحمد بدير، ومحمد محمود، وعلاء مرسي، ومصطفى أبو سريع، ونانسي صلاح، ونيللى محمود، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول المعلم مرعي الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.

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