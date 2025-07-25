أنوشكا: ياسمين عبد العزيز قلبها جميل وشخصية بسيطة يبحث عن الأمان

تحدثت الفنانة أنوشكا عن تجربتها الأخيرة مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد تعاونهما معًا في مسلسل "وتقابل حبيب"، الذي عُرض خلال موسم دراما رمضان 2025، وحقق نسب مشاهدة مرتفعة وردود فعل واسعة.

وخلال لقائها في برنامج "أسرار النجوم" مع الإعلامية إنجي علي، عبرت أنوشكا عن إعجابها الشديد بياسمين عبد العزيز، على المستويين الإنساني والفني، قائلة: "ياسمين شخص بسيط للغاية، وقلبها جميل. بتحب الخير لكل الناس، وحسيتها إنسانة بتدور على الأمان وبتحب تعيش في هدوء وسلام".



وأضافت أنوشكا: "هي حقيقية جدًا، حبها ظاهر وواضح، مش بتتصنع مشاعرها، ودي حاجة نادرة دلوقتي.. بني آدمة قبل ما تكون نجمة".



يُذكر أن مسلسل "وتقابل حبيب" جمع بين ياسمين عبدالعزيز وأنوشكا لأول مرة، وشارك في بطولته عدد من النجوم، وقد تناول قصة رومانسية اجتماعية بأسلوب مختلف، نال استحسان النقاد والجمهور.