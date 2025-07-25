مي عز الدين: وتقابل حبيب وحشني.. وبحب ياسمين عبد العزيز

أعربت الفنانة مي عز الدين عن إعجابها الكبير بمسلسل "وتقابل حبيب" للفنانة ياسمين عبد العزيز، حيث نشرت عبر حسابها على مواقع التواصل تعليقًا قالت فيه:"وحشتني المسلسل.. والله لأتفرج عليه لرابع مرة النهارده.. بحبك يا سوسو".

يذكر أن أحداث مسلسل «وتقابل حبيب» دارت حول سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها له مع أقرب صديقاتها، فتطلب منه الطلاق، وتبحث عن علاقة حب جديدة، لكنها تتورط في عدة صراعات تقلب مسار حياتها رأسا على عقب.

فريق عمل مسلسل «وتقابل حبيب»

وضم فريق عمل مسلسل وتقابل حبيب نخبة من النجوم منهم ياسمين عبدالعزيز، خالد سليم، كريم فهمي، أنوشكا، صلاح عبدالله، نيكول سابا، إيمان السيد، رشوان توفيق، محمود عمرو ياسين، وإنجي كيوان وندى موسى، بسنت أبوباشا، بتول الحداد، حنان سليمان، وبسنت شوقي، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإنتاج تامر مرسي، وإخراج محمد الخبيري.