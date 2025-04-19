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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إنجي كيوان تكشف عن جنسيتها الحقيقية

إنجي كيوان
إنجي كيوان
سعيد فراج

كشفت الفنانة إنجي كيوان عن جنسيتها لأول مرة، بعدما خطفت أنظار الجمهور في رمضان 2025، بدور «كريمة» في مسلسل وتقابل حبيب لـ ياسمين عبدالعزيز، ودور «راجية» في مسلسل سيد الناس لـ عمرو سعد.

وقالت إنجي كيوان خلال لقائها في برنامج «سبوت لايت» الذي يعرض على قناة صدي البلد: «أنا مصرية 100%، من الإسكندرية، لكن زوجي لبناني، وولدت في الإمارات، وتحدثت اللبنانية منذ الصغر ولهذا السبب الناس تعتقد أني لبنانية».

إنجي كيوان تتحدث عن ستات بيت المعادي

كما أشارت إلى أنها لا تستطيع تقديم أي شخصية دون أن تُحبها أولًا، مسترجعة تجربتها في «ستات بيت المعادي» والتي بدأت فيها بعدم قبول الشخصية، لكنها تعلّمت أن تُبرر دوافعها وتفهمها كي تؤديها بصدق.

وعن التفاعل الجماهيري، قالت إنجي:«مجرد إن الجمهور يتردد ويسأل يحب كريمة ولا لأ، فده معناه إننا قدرنا نوصلها صح، الشخصية نجحت توصل للناس كإنسانة مش مجرد دور شرير».

وعن الكواليس، قالت مازحة: «كانوا بيقولوا إني بسكوتاية في الأول... بس لما جه مشهد الخناقة، وضربت فعليًا، عرفوا إن أنا مش كده خالص، أنا بلعب بوكسينج أصلًا».

يذكر أن أحداث مسلسل «وتقابل حبيب» دارت حول سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها له مع أقرب صديقاتها، فتطلب منه الطلاق، وتبحث عن علاقة حب جديدة، لكنها تتورط في عدة صراعات تقلب مسار حياتها رأسا على عقب.

فريق عمل مسلسل «وتقابل حبيب»

وضم فريق عمل مسلسل وتقابل حبيب نخبة من النجوم منهم ياسمين عبدالعزيز، خالد سليم، كريم فهمي، أنوشكا، صلاح عبدالله، نيكول سابا، إيمان السيد، رشوان توفيق، محمود عمرو ياسين، وإنجي كيوان وندى موسى، بسنت أبوباشا، بتول الحداد، حنان سليمان، وبسنت شوقي، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإنتاج تامر مرسي، وإخراج محمد الخبيري.

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