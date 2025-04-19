محمد يحيى الموجي يروي تفاصيل حياته الفنية

تستضيف الكاتبة الصحفية سحر الجمل فى برنامجها أغانى منسية على إذاعة القاهرة الكبرى، الأحد ٢٠ أبريل ٢٠٢٥ فى الخامسة وعشر دقائق المايسترو والمؤلف والموزع الموسيقى يحيى محمد الموجى للحديث عن أهم الألحان التى قدمها فى مسيرته الفنية التى بدأت منذ سنوات كثيرة والتى وصلت إلى أكثر من ٣٠ سنة.

محمد الموجي يتحدث عن بدايته الفنية

وتقول سحر الجمل، يتحدث بن محمد الموجى عن بداياته الفنية منذ أن كان عمره ثمان سنوات وحكاياته مع الربابة والناى ،وكيف ارشده والده الموسيقار محمد الموجى فى رحلته مع العود والكمانجا ، ومن هم الموزعين الموسيقيين اللذين اثرو فى حياته ، الفنية وحكاية اندريا رايدر ، وعلى إسماعيل ، وحسن ابو السعود معه، ويذيع البرنامج اشهر الالحان و التوزيعات الموسيقيه التى قدمها يحيى الموجى لاشهر المطربين والمطربات وأهم الالحان فى حياتهم والتى كانت علامه فارقه فى نجاحهم ، وهؤلاء المطربين هم المطرب عمرو دياب ويذيع البرنامج له اغنيتين هما والله ما كان على بالى يا هوا قمرين، واغنيه حبيبى ولا على بالى ،ويحكى الموجى قصة العلاقه الوثيقه التى تربطه بالمطرب عمرو دياب وكيف بدأ سويا وأهم المحطات الناجحه فى حياتهما.

أغاني يحيى الموجي

ويذيع البرنامج أغانى أخرى قام يحيى الموجى بتوزيعها الموسيقى مع سرد لحكاية انطلاق كل اغنية ،وهذه الأغاني هى ام الدنيا لمحمد حماقى ، زى ما احنا يا حبيبى بهاء سلطان ، وأغنية راحت ليالى لانغام، غريبه الناس لوائل جسار ،خليك جمبى لهيثم شاكر ، اغنية المليونيرات لمدحت صالح ، ويروى الموجى سرا خاص بهذه الاغنيه لأول مره ، وأغنية مبحبش حد الاانت الصاله، ومن ألحان يحيى يذيع البرنامج اغنية هارب من الاحباب غناء كاظم الساهر ، وأغنية حبك هادى للمطربة لطيفه ، ياللا مع السلامة فضل شاكر ، إضافة لذلك يذيع البرنامج مجموعة من المؤلفات الموسيقيه التى ألفها يحيى الموجى كموسيقى تصويريه لعدد من الأفلام، منها فيلم الحياة منتهى اللذه ، فيلم الآخر إ وفيلم المصير ،ووداعا بونابرت اخراج يوسف شاهين.

ويحكى كواليس ولاده هذه الموسيقى التصويرية مع المخرج يوسف شاهين ، ويذيع البرنامج من فيلم الراقصه والسياسى ل نبيله عبيد الموسيقى التصويرية التى قام بتوزيعها فى الفيلم .

ويختتم البرنامج بأغنية حرمنا من انسك ليه ل جورج وسوف ، اغانى منسيه إعداد وتقديم الكاتبة الصحفية سحر الجمل ، هندسه اذاعيه غاده جمال الدين ، سوشيال ميديا البرنامج فاطمه طراف ،يذاع البرنامج أسبوعيا على إذاعة القاهرة الكبرى الاحد فى الخامسة وعشر دقائق ، تتر البرنامج بصوت الفنانه سهير المرشدى ، موسيقى محمد ترك .