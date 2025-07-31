على طريقتهم .. محبي الفنان لطفي لبيب يودعونه من أمام كنيسة مارمرقس.. فيديو

رصدت عدسة صدي البلد صور ل محبي الفنان القدير لطفي لبيب يرفعون صوره في مراسم جنازة لطفي لبيب في كنيسة مار مرقس في مصر الجديدة في



وحرص على الحضور وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو ، اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ، سلوي محمد علي ، حمزة العيلي ، أميرة فتحي ، صبري فواز، شريف منير، طارق النهري، يوسف إسماعيل، طة دسوقي وغيرهم كثير من النجوم.

وتوفي خلال الساعات الماضية الفنان القدير لطفي لبيب، عن عمر يناهز الـ 77 عامًا.

وشهدت اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان لطفي لبيب، تعرضه إلى وعكة صحية جديدة، حيث نقله إلى العناية المركزة يوم الأحد الماضي، عقب تعرضه إلى نزيف حاد فى الرئة، حيث تم منع الزيارة عنه بشكل كامل، وتواجد فقط أفراد أسرته بحسب الساعات التى كان يسمح فيها الأطباء بالاطمئنان عليه، خاصة وأنه كان فاقد جزء كبير من وعيه فى الساعات الأخيرة.

يذكر أن آخر أعمال لطفي لبيب هو فيلم "مرعى البريمو" بطولة محمد هنيدي، وغادة عادل، وأحمد بدير، ومحمد محمود، وعلاء مرسي، ومصطفى أبو سريع، ونانسي صلاح، ولطفى لبيب، ونيللى محمود، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول المعلم مرعي الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.



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