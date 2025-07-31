بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي يكشف عن وصيه لطفي لبيب.. خاص

كشف الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة لطفي لبيب.

قال بطرس دانيال في تصريحات لموقع صدى البلد إن

بنات الفنان الراحل تعاملن مع الموقف بإيمان وتسليم بقضاء الله، مضيفًا: "كنّ مسلّمات الأمر لله، وكانت كلماتهن تعكس رضا وقوة رغم الألم".

تابع أنه كان برفقة الفنانة نهال عنبر في ندوة فنية مساء أول أمس، وخلال عودتهما تواصلا مع ابنة لطفي لبيب للاطمئنان على حالته، وقال: "ابنته شكرت كل من سأل عنه، وطلبت منّا الدعاء له، وكانت تدرك تمامًا أن وضعه الصحي حرج".

استطرد، أن الفنان لطفي لبيب في آخر زياراتي له كان يشكر كل الجمهور و كان سعيدا بمحبة جمهوره له ، فنان وإنسان جميل.

تابع بطرس دانيال أن لطفى لبيب فنان محبوب من الجميع، يحمل روحًا طيبة وبشوشة، ويحرص دائمًا على التواصل مع جمهوره.

وكشف بطرس دانيال وصيه الفنان لطفي لبيب وهي إنتاج الأعمال التي كانت من تأليفه وهناك عمل رشح الفنان لطفي لبيب الفنانة هند صبري فيه.



وأوضح الأب بطرس دانيال، أن الحالة الصحية للفنان الراحل في أيامه الأخيرة كانت دقيقة، إذ مُنع من الكلام بسبب مشكلات في الحنجرة، ورغم ذلك لم يتوقف عن التواصل مع المواطنين، تقديرًا لحبه الشديد للجمهور، وحرصه الدائم على منحهم مشاعر إيجابية.



اختتم: "الفنان لطفي لبيب طلب الاستماع إلى الراديو أثناء تواجده في العناية المركزة، لأنه كان يحب الإذاعة بشدة، وكان دائمًا يصنع أجواءً من البهجة داخل المستشفى، وهو ما لاحظه الأطباء والمرضى المحيطون به حتى في أيامه الأخيرة، ونعزي أنفسنا برحيل الفنان الكبير والإنسان الجميل لطفي لبيب ، و تم تكريمه في حياته و هيتم عمل حفله تابين له ، و وضع مقال في كتاب مهرجان المركز الكاثوليكي للعام القادم.