في رعاية الله..هبة عبد الغني تنعى لطفي لبيب

نعت الفنانة هبة عبد الغني، الفنان الراحل لطفي لبيب الذي توفي صباح أمس عن عمر يناهز الـ ٧٧ عام.

ونشرت هبة عبد الغني صورة للطفي لبيب عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وكتبت: “مع السلامة يا ألطف وأظرف وأجدع وأحن أبناء جيله، في رعاية الله يا استاذ لطفي”.

وبدأ منذ قليل عزاء الفنان لطفي لبيب بكنيسة مار مرقس.



حرص على الحضور العزاء سوسن بدر ، شيري عادل ، محمود حميدة ، سلوي محمد علي ، اشرف زكي ، أميرة فتحي و غيرهم كثير من النجوم.

وتوفي أمس الأربعاء الفنان القدير لطفي لبيب، عن عمر يناهز الـ 77 عامًا.

وشهدت اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان لطفي لبيب، تعرضه إلى وعكة صحية جديدة، حيث نقله إلى العناية المركزة يوم الأحد الماضي، عقب تعرضه إلى نزيف حاد فى الرئة، حيث تم منع الزيارة عنه بشكل كامل، وتواجد فقط أفراد أسرته بحسب الساعات التى كان يسمح فيها الأطباء بالاطمئنان عليه، خاصة وأنه كان فاقد جزء كبير من وعيه فى الساعات الأخيرة.

آخر أعمال لطفي لبيب

يذكر أن آخر أعمال لطفي لبيب هو فيلم "مرعى البريمو" بطولة محمد هنيدي، وغادة عادل، وأحمد بدير، ومحمد محمود، وعلاء مرسي، ومصطفى أبو سريع، ونانسي صلاح، ولطفى لبيب، ونيللى محمود، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.