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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كنت فنان راقي ومتميز..أحمد التهامي يودع لطفي لبيب بهذه الكلمات

لطفي لبيب
لطفي لبيب
يارا أمين

حرص الفنان أحمد التهامي على نعي الفنان الراحل لطفي لبيب، الذي وافته المنية صباح أمس، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”.

وكتب أحمد التهامي على صورته التي تجمعه بلطفي لبيب: “وداعًا رمز الحب والتسامح والتصالح مع النفس والابتسامة والضحكة الدائمة، وداعًا صديق العمر عم لطفي لبيب، كنت فنان راقي ومتميز وإنسان طيب”.

ورصدت عدسة صدي البلد صور ل محبي الفنان القدير لطفي لبيب يرفعون  صوره في مراسم جنازة لطفي لبيب في كنيسة مار مرقس في مصر الجديدة في


وحرص على الحضور وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو ، اشرف زكي  نقيب المهن التمثيلية ، سلوي محمد علي ، حمزة العيلي ، أميرة فتحي ، صبري فواز، شريف منير، طارق  النهري، يوسف إسماعيل، طة دسوقي وغيرهم كثير من النجوم.

وتوفي خلال الساعات الماضية الفنان القدير لطفي لبيب، عن عمر يناهز الـ 77 عامًا.

وشهدت اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان لطفي لبيب، تعرضه إلى وعكة صحية جديدة، حيث نقله إلى العناية المركزة يوم الأحد الماضي، عقب تعرضه إلى نزيف حاد فى الرئة، حيث تم منع الزيارة عنه بشكل كامل، وتواجد فقط أفراد أسرته بحسب الساعات التى كان يسمح فيها الأطباء بالاطمئنان عليه، خاصة وأنه كان فاقد جزء كبير من وعيه فى الساعات الأخيرة.

آخر أعمال لطفي لبيب

يذكر أن آخر أعمال لطفي لبيب هو فيلم "مرعى البريمو" بطولة محمد هنيدي، وغادة عادل، وأحمد بدير، ومحمد محمود، وعلاء مرسي، ومصطفى أبو سريع، ونانسي صلاح، ولطفى لبيب، ونيللى محمود، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

أحمد التهامي لطفي لبيب إنستجرام جنازة لطفي لبيب كنيسة مار مرقس

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