موعد عودة مروان عطية للمشاركة مع الأهلي

كشفت قناة النادي الأهلي عن تطورات الحالة الطبية للاعب خط الوسط مروان عطية، مشيرة إلى اقتراب عودته للمشاركة في المباريات الرسمية للفريق الأول، وذلك بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

برنامج تأهيلي بعد جراحة الفتاق

وكان مروان عطية قد خضع مؤخرًا لعملية جراحية بسبب إصابته بالفتاق، وهو ما تسبب في غيابه عن المرحلة الأولى من إعداد الفريق للموسم الجديد، بما في ذلك معسكر الإعداد في تونس.

وبدأ اللاعب بالفعل تنفيذ برنامج تأهيلي مكثف خلال الأيام القليلة الماضية، في محاولة للعودة إلى التدريبات الجماعية قبل انطلاق المرحلة الثانية من فترة الإعداد.

اختبار طبي لتحديد جاهزيته



وأوضحت قناة الأهلي أن اللاعب سيخضع خلال الأيام المقبلة لاختبار طبي جديد، سيتحدد بناءً عليه مدة استمراره في التأهيل، وكذلك فرصته في اللحاق بالمباريات المقبلة، قبل انطلاقة الموسم الرسمي.

مباريات ودية استعدادًا للموسم الجديد

وفي إطار الاستعدادات لانطلاق الموسم الجديد، خاض النادي الأهلي ثلاث مباريات ودية حتى الآن، جاءت بعد انتهاء مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية. وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز في المباريات الثلاث، حيث تفوق على فرق البنزرتي والملعب التونسي وإنبي، مقدمًا أداءً مطمئنًا للجماهير والجهاز الفني.

مواجهتان مرتقبتان قبل انطلاق الموسم

لا تزال أمام الفريق الأحمر مباراتان وديتان إضافيتان في برنامجه التحضيري، حيث سيواجه كلًا من نادي بتروجيت ومنتخب مصر للشباب، وذلك ضمن خطة المدير الفني لتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا قبل بداية المنافسات الرسمية



