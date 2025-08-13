قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع مجموعة سايلون الصينية للإطارات بقيمة مليار دولار
قبل إنطلاقها السبت| المدارس تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 الدور الثاني
سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 13-8-2025 .. فيديو
حقيقة اقتراب نجم الأهلي من الدوري الليبي
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025
اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر والسعودية لبحث أوضاع غزة والقضايا الإقليمية
اتصالان لوزير الخارجية مع نظيره الإيراني والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
مجلس الوزراء يستهل اجتماعه اليوم بالوقوف دقيقة حداد على روح الدكتور علي المصيلحي
وزير الخارجية يستعرض محددات الموقف المصرى من التطورات الإقليمية مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة بمصر
الصحة: حريق محدود دون إصابات بمستشفى حلوان العام
لا إصابات.. تفاصيل حريق مستشفى حلوان العام| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكراه.. قصة خلاف محمد عبد المطلب مع عبد الوهاب

محمد عبد المطلب
محمد عبد المطلب
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمد عبد المطلب الذى قدم عددا من الأغانى الشهيرة التى تظل علامة فى تاريخ الفن المصرى.

مسيرة الفنان الراحل محمد عبد المطلب 

ولد الفنان الراحل محمد عبد المطلب يوم 13 أغسطس عام 1910 في منطقة شبراميت بمحافظة البحيرة.

وبدأ عد المطلب مشواره الفني كمغني في مسرح بديعة مصابني عام 1932، وقام بعدها بالتعرف على الموسيقار محمد عبد الوهاب الذي بدوره أعجب بموهبته وقام بتعيينه فى فرقته الخاصة.

أغانى محمد عبد المطلب 

ومن أبرز أغاني محمد عبد المطلب التي عشقها جمهورها يا ليلة بيضا وتسلم إيدين اللي أشتري وحبيتك وبحبك وقلت لابوكي ويا حاسدين الناس وساكن في حي السيدة وهي الأغنية التي اشتهر بها عبد المطلب في فترة الخمسينيات من القرن الماضي ولازال الكثير يرددها حتى الآن.

وعلى الرغم من حبه الشديد للفن والغناء إلا أن هذا لم يمنعه من حفظ القرآن الكريم كاملا، حيث بدأ عبد المطلب حياته بحفظ القرآن في بداية مشواره الفني، حيث كان العرف في هذا التوقيت على حفظ القرآن الكريم كاملا في الكتاب وعلى أيدي أشهر المشايخ الدينية.

خلاف محمد عبد المطلب مع عبد الوهاب

اشتد الفقر والحاجة على محمد عبد المطلب، توجه إلى مكتب عبد الوهاب بالمعهد شاكيا له سوء الحال وضيق ذات اليد، فأقرضه عبد الوهاب 10 جنيهات كما أوجد له عملا في فرقته الموسيقية ليصبح سنيدا ضمن "الكورس" الخاص به حتى استمر كذلك لمدة 7 سنوات حتى شب خلاف حاد بينهما إثر رجوع عبد الوهاب عن وعده بأن يصطحبه معه إلى باريس أثناء تحميض فيلم "الوردة البيضاء".

بعد هذا الموقف، قرر محمد عبد المطلب أن يغير نشاطه وأن تكون وجهته التالية هي كازينو بديعة مصابني الذي أخرج معظم مبدعي جيله مثل فريد الأطرش وأسمهان ومحمد فوزي، حيث قام بغناء أغاني عبد الوهاب وحقق نجاحا وشهرة واسعة وبدأ ولأول مرة يعرف وفرة النقود في حياته.

محمد عبد المطلب ذكرى ميلاد الفنان محمد عبد المطلب الفنان محمد عبد المطلب أغانى محمد عبد المطلب أعمال محمد عبد المطلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

تكليف دفعة 2023.. خبر صادم من الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان

الإيجار القديم

التسجيل بدأ.. كيف تحصل على شقة بديلة للإيجار القديم؟

أسعار الدواجن

هبوط مستمر.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لأول مرة.. الرئيس السيسي يكشف مخطط استخدام المياه كسلاح ضد مصر.. ويراهن على وعي المصريين

مشغولات ذهبية

انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية

قرار عاجل من محافظ الإسكندرية بعد حادث الشاطبي المأساوي

التقلبات الجوية

تقلبات جوية تضرب مصر.. سيول محتملة في سيناء وطقس شديد الحرارة بالقاهرة

سارة خليفة

حاول يغتصبنـ،،ـي .. اعترافات مثيرة في قضية سارة خليفة | نص التحقيقات

ترشيحاتنا

المتهم

150 قطعة.. حبس صاحب ورشة تصنيع الأسلحة البيضاء بالجيزة

أرشيفية

«شهاب» بتاع أكتوبر.. حبس بطل فيديو سب مواطن عاتبه لسيره عكس الاتجاه

أرشيفية

قرار جديد بشأن 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار داخل ورشة بالقاهرة

بالصور

لعدم وجود زباين.. مطعم تسلا في ورطة بعد أيام من افتتاحه

مطعم تسلا
مطعم تسلا
مطعم تسلا

ما العلاقة بين فقر الدم وتساقط الشعر لدى السيدات؟

ما العلاقة بين فقر الدم وتساقط الشعر لدى السيدات؟
ما العلاقة بين فقر الدم وتساقط الشعر لدى السيدات؟
ما العلاقة بين فقر الدم وتساقط الشعر لدى السيدات؟

طلاء جديد لسيارات كاديلاك يتجاوز سعره 60 ألف دولار

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تبهر متابعيها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد