فى ذكراه.. قصة خلاف محمد عبد المطلب مع عبد الوهاب

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمد عبد المطلب الذى قدم عددا من الأغانى الشهيرة التى تظل علامة فى تاريخ الفن المصرى.

مسيرة الفنان الراحل محمد عبد المطلب

ولد الفنان الراحل محمد عبد المطلب يوم 13 أغسطس عام 1910 في منطقة شبراميت بمحافظة البحيرة.

وبدأ عد المطلب مشواره الفني كمغني في مسرح بديعة مصابني عام 1932، وقام بعدها بالتعرف على الموسيقار محمد عبد الوهاب الذي بدوره أعجب بموهبته وقام بتعيينه فى فرقته الخاصة.

أغانى محمد عبد المطلب

ومن أبرز أغاني محمد عبد المطلب التي عشقها جمهورها يا ليلة بيضا وتسلم إيدين اللي أشتري وحبيتك وبحبك وقلت لابوكي ويا حاسدين الناس وساكن في حي السيدة وهي الأغنية التي اشتهر بها عبد المطلب في فترة الخمسينيات من القرن الماضي ولازال الكثير يرددها حتى الآن.

وعلى الرغم من حبه الشديد للفن والغناء إلا أن هذا لم يمنعه من حفظ القرآن الكريم كاملا، حيث بدأ عبد المطلب حياته بحفظ القرآن في بداية مشواره الفني، حيث كان العرف في هذا التوقيت على حفظ القرآن الكريم كاملا في الكتاب وعلى أيدي أشهر المشايخ الدينية.

خلاف محمد عبد المطلب مع عبد الوهاب

اشتد الفقر والحاجة على محمد عبد المطلب، توجه إلى مكتب عبد الوهاب بالمعهد شاكيا له سوء الحال وضيق ذات اليد، فأقرضه عبد الوهاب 10 جنيهات كما أوجد له عملا في فرقته الموسيقية ليصبح سنيدا ضمن "الكورس" الخاص به حتى استمر كذلك لمدة 7 سنوات حتى شب خلاف حاد بينهما إثر رجوع عبد الوهاب عن وعده بأن يصطحبه معه إلى باريس أثناء تحميض فيلم "الوردة البيضاء".

بعد هذا الموقف، قرر محمد عبد المطلب أن يغير نشاطه وأن تكون وجهته التالية هي كازينو بديعة مصابني الذي أخرج معظم مبدعي جيله مثل فريد الأطرش وأسمهان ومحمد فوزي، حيث قام بغناء أغاني عبد الوهاب وحقق نجاحا وشهرة واسعة وبدأ ولأول مرة يعرف وفرة النقود في حياته.