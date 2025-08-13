في ذكراه.. قصة تحول سمير الإسكندراني من اليهودية إلى الإسلام

تحل اليوم الأربعاء 13 أغسطس، ذكرى رحيل الفنان سمير الإسكندراني، إذ ولد 8 فبراير، عام 1938، ورحل عن عالمنا بمثل هذا اليوم عام 2020، عن عمر يناهز 82 عامًا.

ويعد الفنان سمير الإسكندراني من أشهر النجوم الذين طاردتهم شائعات الوفاة، فقد لاحقته هذه الشائعة أكثر من مرة، الأمر الذي دفعه للإعلان بأنه قرر اللجوء للنائب العام من أجل مقاضاة كل من يروج لشائعة وفاته، معبرًا عن انزعاجه الشديد منها.

سمير الإسكندراني وحياته

ولد لفنان القدير سمير الإسكندراني في فبراير عام 1938، بحي الغورية بمحافظة القاهرة لأسرة تعمل بالتجارة فوالده كان تاجرًا للأثاث إلا أنه كان محبًا للفن وصديق لمجموعة من كبار الشعراء والملحنين، والتحق بكلية الفنون الجميلة وتعلم اللغة الإيطالية.

وقدّم الإسكندراني، عبر مشواره الفني عشرات الأغاني المميزة مثل "مين اللي قال" و"طالعة من بيت أبوها" و"ابن مصر"، و"في حب مصر".

سمير الإسكندراني والتحول من اليهودية إلى الإسلام

وفي لقاء متلفز ببرنامج "يوم جديد" ، المُذاع عبر فضائية "الغد"، في يناير من عام 2019، قال الفنان سمير الإسكندراني، إن أحد الجنود الإسرائيليين حاول تجنيده أثناء فترة دراسته في إيطاليا.

وأضاف سمير الإسكندراني، أن من حاول تجنيده حاول أن يعلمه طريقة الكتابة بالحبر السري، كما طُلب منه السفر إلى مصر والتطوع بالجيش المصري وإرسال المعلومات إليهم بالحبر، مشيرًا إلى أنه قد عاد بالفعل إلى مصر واتصل برئاسة الجمهورية وطلب التحدث للرئيس جمال عبد الناصر ليبلغه بالأمر ولكنه لم يستطع الوصول إليه بسهولة.

وتابع «الإسكندراني» أنه قد قابل مدير المخابرات العامة، الذي كان صديقًا لوالده في ذلك الحين، والذي من خلاله استطاع مقابلة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وأضاف «الإسكندراني» أن أصوله يهودية، حيث أن أحد أجداده كان يهوديًا ولكنه اعتنق الإسلام، بسبب حبه لبنت إسلامية كان يريد الزواج منها.