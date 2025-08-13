قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متعصب.. الغندور يثير الجدل بشأن أحد مراقبي الدوري
اصطفاف القافلة الـ14 من المساعدات تمهيدا لدخولها من مصر إلى غزة
أذكار الصباح كاملة مكتوبة.. ردد أفضل 12 دعاء من سنة النبي
أسعار البنزين اليوم الأربعاء
استمرار التراجع في سعر الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض
أبرز أرقام وإحصائيات الجولة الأولى للدوري الممتاز
رد فعل «الشناوي» بعد استبعاده المُفاجئ من مباراة الأهلي ومودرن سبورت
إسرائيل على خط النار.. خطة احتلال غزة تفجّر إدانات دولية وكوريا الشمالية تدين وترامب يلمّح ونتنياهو يخطط
من جذب الاستثمارات لدعم الزراعة الذكية وخدمة المواطنين.. خطط طموحة لأعضاء مجلس الشيوخ الجُدد
بعد تراجعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025
اعتماد تمويل العام الخامس والأخير من بروتوكول إدارة وتشغيل القنوات التعليمية
في رسالة مؤثرة.. مادونا تناشد بابا الفاتيكان بإنقاذ أطفال غزة قبل فوات الأوان
فن وثقافة

نشرة الفن| أحلام تتألق في ختام مهرجان قرطاج بليلة طربية تنتظر جمهور تونس.. وراغب علامة يُعلّق على بيان مصطفى كامل بطريقته الخاصة ويُثير الجدل: «النقابة هي بيتي»

قسم الفن

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار خلال الساعات الماضية كان من أبرزها:

بعد بيان مصطفى كامل.. راغب علامة يُعلّق بطريقته الخاصة ويُثير الجدل: «النقابة هي بيتي»

مازح الفنان راغب علامة نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، على هامش اجتماع نقابة المهن الموسيقية الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء داخل مقر النقابة، بعد أزمته الأخيرة في حفله بالساحل الشمالي.

نوال الزغبي تقترب من نصف مليون مشاهدة بأحدث أغانيها «الله كبير» |فيديو

طرحت الفنانة نوال الزغبي أحدث أغانيها “الله كبير” من أحدث ألبوماتها “مشاعر” خلال الساعات الماضية والتى اقتربت من تحقيق نصف مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أحلام تتألق في ختام مهرجان قرطاج.. ليلة طربية تنتظر جمهور تونس

تستعد الفنانة أحلام الشامسي لإحياء حفل ختام مهرجان قرطاج الدولي بتونس، والمقرر إقامته يوم 21 أغسطس الجاري، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد، حيث ستقدم باقة من أغانيها المميزة.

تعليق ناري من محمد ثروت على ضبط «بلوجر» بعد تجسيد شخصية امرأة

علّق الفنان محمد ثروت على إلقاء القبض على بلوجر شهير لنشره مقاطع فيديو خادشة للحياء، متجسدًا في شخصية امرأة.

أرشيفية

تكليف دفعة 2023.. خبر صادم من الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان

حديقة الحيوان

باقى أسابيع على افتتاحها.. سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة

تعدى على طبيية

عقب الحكم.. أسرة الطبيبة المتعد.ى عليها ووالدتها: الحكم سريع وأثلج صدورنا

ملصحة الضرائب

رسالة عاجلة لـ الضرائب بشأن الإعفاء الكامل من الغرامات | تفاصيل

الإيجار القديم

التسجيل بدأ.. كيف تحصل على شقة بديلة للإيجار القديم؟

أسعار الدواجن

هبوط مستمر.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لأول مرة.. الرئيس السيسي يكشف مخطط استخدام المياه كسلاح ضد مصر.. ويراهن على وعي المصريين

مجلس الشيوخ

ننشر أسماء الفائزين بانتخابات مجلس الشيوخ بالنظام الفردي

رينو

رينو داستر 2026 تواصل ريادتها في فئة الـ SUV

هواتف

أخبار التكنولوجيا | منافس شرس لآيفون 16e" يغزو الأسواق.. وتسعة هواتف ذكية تتوقف عن تلقي التحديثات

هاتف "Galaxy S25 FE"

منافس "آيفون 16e" سامسونج تستعد لإطلاق هاتف "Galaxy S25 FE"

بالصور

على البحر .. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها

سريعة ولذيذة.. طريقة عمل بان كيك التفاح في المقلاة | اعرفي المقادير

أخبار السيارات| أرخص سيارة مازيراتي بـ7 آلاف دولار.. وسر عدم استهداف الحوثي للمركبات الصينية

ماذا يعني وجود فقاعات على مقياس زيت السيارة أثناء تغييره؟

نوال الزغبي

نوال الزغبي تقترب من نصف مليون مشاهدة بأحدث أغانيها «الله كبير» |فيديو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

