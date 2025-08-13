نشرة الفن| أحلام تتألق في ختام مهرجان قرطاج بليلة طربية تنتظر جمهور تونس.. وراغب علامة يُعلّق على بيان مصطفى كامل بطريقته الخاصة ويُثير الجدل: «النقابة هي بيتي»

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار خلال الساعات الماضية كان من أبرزها:

بعد بيان مصطفى كامل.. راغب علامة يُعلّق بطريقته الخاصة ويُثير الجدل: «النقابة هي بيتي»

مازح الفنان راغب علامة نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، على هامش اجتماع نقابة المهن الموسيقية الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء داخل مقر النقابة، بعد أزمته الأخيرة في حفله بالساحل الشمالي.

نوال الزغبي تقترب من نصف مليون مشاهدة بأحدث أغانيها «الله كبير» |فيديو

طرحت الفنانة نوال الزغبي أحدث أغانيها “الله كبير” من أحدث ألبوماتها “مشاعر” خلال الساعات الماضية والتى اقتربت من تحقيق نصف مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أحلام تتألق في ختام مهرجان قرطاج.. ليلة طربية تنتظر جمهور تونس

تستعد الفنانة أحلام الشامسي لإحياء حفل ختام مهرجان قرطاج الدولي بتونس، والمقرر إقامته يوم 21 أغسطس الجاري، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد، حيث ستقدم باقة من أغانيها المميزة.

تعليق ناري من محمد ثروت على ضبط «بلوجر» بعد تجسيد شخصية امرأة

علّق الفنان محمد ثروت على إلقاء القبض على بلوجر شهير لنشره مقاطع فيديو خادشة للحياء، متجسدًا في شخصية امرأة.