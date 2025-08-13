نوال الزغبي تقترب من نصف مليون مشاهدة بأحدث أغانيها «الله كبير» |فيديو

طرحت الفنانة نوال الزغبي أحدث أغانيها “الله كبير” من أحدث ألبوماتها “مشاعر” خلال الساعات الماضية والتى اقتربت من تحقيق نصف مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتقول كلمات «الله كبير» لـ نوال الزغبي، الآتي: «الله كبير.. بياخد حقي منك، ظلم كتير.. بكرا رح يرجعلك، عيش وحس.. بنشوة انتصارك، واستقوي ع قلب.. كان يحبك، أنا مش قلقانه ع حالي.. ولا زعلانة عالغرام، أنا مصدومة بحدا متلك.. عندو حالة انفصام، رخصت المشاعر.. آه منك يا ساتر، خبرني كيف قادر.. تغمض عيونك وتنام..

نوال الزغبي تطرح أغنية ماضي وفات

وكانت طرحت الفنانة نوال الزغبي، أغنيتها الجديدة “ماضي وفات” عبر المنصات الرقمية، وشاركت متابعيها وجمهورها فيديو من الأغنية.

وشاركت نوال الزغبي عبر حسابها بـ«انستجرام»، مقطع من كليب الأغنية، و ظهرت فيه بإطلالة جريئة مرتدية بدلة سوداء عبارة عن تنورة وكب أسود، وأسفلهما بدلة متصلة لونها أسود مصنوعة من قماشة رقيقة.

وكتبت نوال على الفيديو قائلةً: "لقد طرحتها.. ماضي وفات.. ".

حفلات نوال الزغبي

كانت الفنانة نوال الزغبي احيت حفلا غنائيا فى باريس يوم 13 يونيو الحالي وسط حضور جماهيري كبير.

وقدمت نوال الزغبي مجموعة من الأغانى الشهيرة سواء كانت قديمة أو حديثة.

نوال الزغبي تعلق على أنباء زواج وائل كفوري

وكانت علقت الفنانة نوال الزغبي على أنباء زواج صديقها الفنان وائل كفوري، التي انتشرت مؤخرًا.

وقالت نوال الزغبي، خلال لقاء لها: «والله ما بعرف.. وائل صحيح صديقي لكن ما بعرف ولو الخبر صحيح بقوله مبروك.