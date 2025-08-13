قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في اتصال هاتفي.. ماذا قال بوتين لزعيم كوريا الشمالية بشأن قمة ألاسكا مع ترامب؟
ريبيرو غاضب .. تغييرات مرتقبة في تشكيلة الأهلي أمام فاركو
الكشف عن مكان قمة ألاسكا بين بوتين وترامب
تنسيق الجامعات|«تكنولوجيا السيارات الهجين» بجامعة حلوان.. تأهيل تقني لرواد النقل الذكي والمستدام
دعاء يمحو ذنوبك كلها بعد أذان الفجر وقبل الإقامة | لا تفوته
تقلبات جوية تضرب مصر.. سيول محتملة في سيناء وطقس شديد الحرارة بالقاهرة
تحذير طبي: فئات يجب أن تتجنب الشاي الأخضر رغم فوائده المذهلة
بعد بيان مصطفى كامل.. راغب علامة يُعلّق بطريقته الخاصة ويُثير الجدل: «النقابة هي بيتي»
على مسئوليتي| إسلام جمال يكشف أسرارًا خطيرة: شاهدت لاعبين ومسئولين يتعاطون المنشطات
مسألة وقت .. نادي كولمبوس كرو الأمريكي يعلن مصير وسام أبو علي
هتافات «هدى» تُثير الجدل| «زيزو» يلجأ للقضاء ضد مسئولي الزمالك.. وعبدالحفيظ يُعلّق
«خان الأمانة».. أخ يرفض الدعاء على شقيقه أمام الحرم بعد الاستيلاء على منزله |شاهد
فن وثقافة

بعد بيان مصطفى كامل.. راغب علامة يُعلّق بطريقته الخاصة ويُثير الجدل: «النقابة هي بيتي»

راغب علامة
راغب علامة
تقى الجيزاوي

مازح الفنان راغب علامة نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، على هامش اجتماع نقابة المهن الموسيقية الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء داخل مقر النقابة، بعد أزمته الأخيرة في حفله بالساحل الشمالي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لراغب علامة، قال من خلاله: "أنا سعيد جدًا، ولو النقيب كان دعاني كنت جيت، ومكنش حصل كل ده، واللي حصل ده مواقف محرجة ليّ وللنقابة. وأنا بالنسبة لي، قد أكون منزعج، لكن مقدرش أقول حاجة لأني كنت واقف على المسرح، وأنا مش من الفنانين اللي بيصدوا الناس".

ومازح راغب علامة جمهوره، معلقًا: "النقيب حاطط لي كل الحلويات، وأنا مش باكل السكريات ومش محتاجها، عشان يكفيني الحلاوة اللي موجودة هنا، والنقابة هي بيتي".

أزمة راغب علامة

وفي شهر يوليو الماضي، أصدر الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بيانًا صحفيًا قرر فيه إيقاف الفنان راغب علامة عن الغناء في مصر واستدعاءه للتحقيق، لما حدث منه مؤخرًا في أحد حفلاته.

وقال النقيب مصطفى كامل: "تابعت على مدار يومين سلوكًا مُشينًا يخالف كل العادات والتقاليد والقيم المجتمعية المصرية، ولم نعتد عليه داخل وطننا سابقًا، ولن نسمح بأن يتكرر على أرض أم كلثوم وعبد الوهاب وحليم وعظماء الفن العربي. مسارح مصر اعتلاها كبار فناني مصر والعالم العربي، العظماء فنًا وقيمة، ولم تكن يومًا ولن تكون مرتعًا للقبلات والإيحاءات غير المنضبطة والأحضان التي تثير الاشمئزاز".

وأضاف: "مع تقديم خالص احترامي وتقديري للسيد الأستاذ الصديق فريد بوسعيد، نقيب الموسيقيين بدولة لبنان الشقيقة، ولكل الإخوة الأشقاء من الشعب اللبناني الحبيب، فقد قررنا نحن نقابة المهن الموسيقية، نقيبًا ومجلس إدارة، ما يلي:

استدعاء الفنان راغب علامة إلى مقر نقابة المهن الموسيقية بمصر والتحقيق معه فيما بدر منه عمدًا بمخالفة الأعراف والعادات والتقاليد المصرية، وإيقاف التصريح له بالعمل داخل مصر لحين مثوله للتحقيق بمقر النقابة.

مخاطبة السادة في غرفة المنشآت السياحية للاجتماع بهم أو بمن ينوب عنهم، لاتخاذ قرار مشترك باستدعاء صاحب المنشأة السياحية التي احتضنت هذا الحفل، الذي يعد إسقاطًا واضحًا ومتعمدًا لكل القيم والأعراف والعادات والتقاليد المصرية".

مصطفي كامل نقابة المهن الموسيقية

