أحلام تتألق في ختام مهرجان قرطاج.. ليلة طربية تنتظر جمهور تونس

تستعد الفنانة أحلام الشامسي لإحياء حفل ختام مهرجان قرطاج الدولي بتونس، والمقرر إقامته يوم 21 أغسطس الجاري، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد، حيث ستقدم باقة من أغانيها المميزة.

أغاني أحلام الشامسي

في منتصف شهر يناير الماضي، طرحت المطربة أحلام أحدث ألبوماتها الغنائية، الذي يحمل اسم "السيدة الأولى"، ويضم خمس أغنيات من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، من خلال نغمات موسيقية شرقية مليئة بالحيوية والرؤية الفنية المتطورة في عالم الموسيقى والغناء العربي، تحت إشراف خالد أبو منذر.

وتضم أغاني الألبوم: "السيدة الأولى": كلمات عبدالله بوراس، توزيع عصام الشرايطي، "أخفي الهوى": كلمات ابن الفارض، توزيع عصام الشرايطي، "يا هلا": كلمات علي مساعد، توزيع عصام الشرايطي، "أيام الصفاء": كلمات الأمير عبدالله الفيصل، توزيع عمر الصباغ، "العطر": كلمات علي مساعد، توزيع عمر الصباغ.

تفاصيل ألبوم أحلام

وعن أغاني الألبوم الجديد، قالت أحلام: "العمل يضم خمس أغنيات بديعة ستكون ضمن أرشيفي الفني المتميز، من ألحان الموسيقار طلال الذي يميزني دائماً بالتعاون معه، من خلال ثقته الكبيرة بأن صوتي قادر على توصيل أعماله ونغماته بإحساس يصل إلى الجمهور العربي بسهولة".

وأضافت أن الألبوم الجديد "السيدة الأولى" متفرد، ولا يشبه أي ألبوم غنائي، إذ يتميز بالتنوع في الألحان والكلمات والتوزيع، مشيرة إلى أن هذه الثقة من الموسيقار الكبير تمنحها دفعة قوية لتقديم الأفضل والمتميز، مؤكدة حرصها الدائم على التعاون معه.

كما أعربت عن امتنانها وشكرها للموسيقار الدكتور طلال على ثقته الكبيرة في صوتها، واستمراره في تقديم الأعمال الغنائية لها، مشيرة إلى أن ألحانه تحمل خلطة موسيقية طربية بديعة، وأن أغنيات الألبوم تجمع بين الطرب والشجن، وتعيد الجمهور إلى أجواء الطرب الأصيل والذكريات الرائعة.

وفي الختام، أوضحت أحلام أن أغنيات ألبوم "السيدة الأولى" تحمل العديد من الأفكار الموسيقية الشرقية المتجددة، التي تكشف مساحات جديدة في صوتها، مع الكلمات الرشيقة والتوزيع المتميز، ليضاف إلى سجل نجاحاتها الفنية، متمنية أن تنال الأغنية الجديدة إعجاب الجمهور.