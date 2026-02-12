محافظ الغربية يطمئن على 14 عاملًا مصابًا في حادث الطريق الزراعي بمدخل قرية العِمّة ..صور

توجه اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، عصر اليوم الخميس، إلى مستشفى قطور المركزي للاطمئنان على الحالة الصحية لمصابي حادث التصادم الذي وقع في تمام الساعة 2:15 ظهرًا على الطريق الزراعي بقطور عند مدخل قرية العِمّة، إثر تصادم سيارة ربع نقل محملة بعدد من العمال مع سيارة جامبو، ما أدى إلى انقلاب السيارة الأولى.

توجيهاته العاجلة

وفور وقوع الحادث، وجه محافظ الغربية برفع درجة الاستعداد القصوى بمديرية الصحة وهيئة الإسعاف وإدارة المرور، حيث تم الدفع بـ9 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين بشكل عاجل إلى مستشفى قطور المركزي، كما قامت إدارة مرور الغربية برفع آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات لتيسير الحركة المرورية ومنع التكدسات.

وخلال زيارته للمستشفى، حرص المحافظ على المرور على جميع المصابين والاطمئنان على حالتهم الصحية، مستمعًا إلى شرح تفصيلي من الأطباء حول طبيعة الإصابات وخطط العلاج المقدمة، حيث بلغ عدد المصابين 14 حالة، وتنوعت الإصابات بين كسور بالساق والعمود الفقري والساعد والضلوع، إلى جانب حالات نزيف بالبطن وحالات ما بعد الارتجاج، مؤكدًا توفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاج اللازم دون أي تقصير.

تحرك تنفيذي

ووجه اللواء أشرف الجندي بمتابعة الحالات أولًا بأول، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأطقم التمريض والأطباء على أعلى درجة من الجاهزية، مؤكدا على أن سلامة المواطنين أولوية قصوى، ولن يسمح بوجود أي تقصير في التعامل مع مثل هذه الحوادث الطارئة، وكل أجهزة المحافظة تعمل بروح الفريق الواحد للتعامل الفوري مع الحدث وتخفيف آثاره .

توفير الرعاية الطبية

وأكد محافظ الغربية أن سرعة تحرك الأجهزة التنفيذية والصحية تعكس جاهزية المحافظة في إدارة الأزمات، مشيدًا بأداء فرق الإسعاف والمرور والأطقم الطبية التي تعاملت باحترافية مع الحادث منذ اللحظة الأولى، وموجهًا بتقديم كل سبل الدعم اللازم للمصابين وأسرهم.