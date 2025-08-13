تعليق ناري من محمد ثروت على ضبط «بلوجر» بعد تجسيد شخصية امرأة

علّق الفنان محمد ثروت على إلقاء القبض على بلوجر شهير لنشره مقاطع فيديو خادشة للحياء، متجسدًا في شخصية امرأة.

وكتب ثروت عبر "فيسبوك": "نادية براقع في فيلم ريستارت كان عندها بُعد نظر".

منشور محمد ثروت

وأشار الفنان محمد ثروت إلى أن فيلم ريستارت يمثل تجربة مميزة على المستويين الفني والإنساني.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج سبوت لايت على قناة صدى البلد، قائلًا: "مبروك لكل زمايلي وكل صُنّاع الفيلم، من أول أصغر واحد في فريق العمل لأكبر واحد، الناس تعبت جدًا واجتهدت، وبإذن الله الفيلم يعجب الناس ويحوز القبول".

وتحدّث محمد ثروت عن مضمون العمل، قائلًا: "تجربة ريستارت كانت جميلة جدًا بالنسبة لي، الفيلم بيتناول موضوعًا شائكًا وجدلّيًا جدًا هذه الأيام، وهو تأثير السوشيال ميديا على حياتنا، وده اتقدّم في الفيلم بشكل كوميدي ساخر أو بـ(ساركازم) خفيف، يخلي الناس تفكر وفي نفس الوقت تضحك".