سكارليت جوهانسون تكشف عن بوستر أول أفلامها كمخرجة

كشفت شركة سوني عن البوستر الرسمي لفيلم “Eleanor the Great”، الذي يمثل أول تجربة إخراجية للنجمة العالمية سكارليت جوهانسون، ومن المقرر طرحه في دور العرض الأمريكية والكندية يوم 26 سبتمبر المقبل.

الفيلم من تأليف توري كامِن وبطولة جون سكويب، تشيويتل إيجيوفور، جيسيكا هشت، وإيرين كيليمان.

تدور أحداثه حول “إلينور مورجنشتاين”، امرأة في الرابعة والتسعين من عمرها تنتقل إلى نيويورك بعد فقدان صديقة مقرّبة، لتخوض رحلة لإعادة اكتشاف ذاتها والبحث عن هوية جديدة، مستلهمة قصة نجاة صديقتها من الهولوكوست، ما يضعها في مواجهة غير متوقعة مع المجتمع ووسائل الإعلام.

حظي الفيلم بعرضه العالمي الأول في مهرجان كان 2025 ضمن قسم نظرة ما، حيث تلقى إشادة من الجمهور خاصة بأداء جون سكويب، مع وقوف الحاضرين لتحيتها.



ورغم أن المراجعات النقدية جاءت متفاوتة، إلا أن الفيلم وُصف بأنه عمل دافئ وإنساني يعكس لمسة سكارليت جوهانسون الفنية في أولى تجاربها خلف الكاميرا.

نجحت سكارليت جوهانسون أخيرًا في تحقيق حلم طفولتها بالمشاركة في جزء جديد من سلسلة Jurassic World.



وكشفت سكارليت جوهانسون في مقابلة صحفية أنها كانت تطمح للانضمام إلى عالم Jurassic Park منذ ما يقارب العقد، حتى أنها كانت مستعدة لقبول دور صغير ينتهي بموت شخصيتها خلال الدقائق الخمس الأولى، فقط لتكون جزءًا من هذه السلسلة الأسطورية.