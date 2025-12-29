وزارة الأوقاف تعقد 261 مقرأة فجر بمساجد الجمهورية

عقدت وزارة الأوقاف، صباح اليوم الاثنين، عدد261 مقرأة فجر بمساجد الجمهورية، في إطار عنايتها المتواصلة بالقرآن الكريم، وحرصها على تصحيح التلاوة، والارتقاء بأداء المصلين، وترسيخ أحكام التجويد والقراءة الصحيحة.

وتُعد مقرأة الفجر إحدى المقارئ المخصصة لتصحيح تلاوة القرآن الكريم لجمهور المصلين عقب صلاة الفجر، وتنعقد تحت إشراف إمام المسجد أو من يعتمدهم القطاع الديني؛ حيث تُقام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة وزارة الأوقاف لتفعيل الدور القرآني للمساجد، وجعلها منارات للعلم والذكر، وبناء الوعي الديني الرشيد، وخدمة كتاب الله تعالى قراءةً وتلاوةً وتدبرًا.

وزارتا الأوقاف وقطاع الأعمال تضعان خططًا لتعزيز الاستثمار

من ناحية أخرى استقبل ا الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، المهندس محمد شيمي – وزير قطاع الأعمال العام، بمقر وزارة الأوقاف في العاصمة الجديدة، وذلك لبحث تنشيط التعاون في عدد من المجالات المشتركة بين الوزارتين.

استهل وزير الأوقاف اللقاء بالترحيب بوزير قطاع الأعمال العام والوفد المرافق له، مؤكدًا سعادته بالزيارة وبالروح الصادقة في إحداث طفرة في التعاون في مجالات العمل المشتركة بين الوزارتين؛ لا سيما ما يتصل باستثمار بعض أصول هيئة الأوقاف ذات الصبغة التاريخية؛ وهو ما يجعل الأمل معقودًا على هذا التعاون المعزز لإحداث نقلة حقيقة نحو تحقيق نجاحات كثيرة مأمولة من تشبيك الجهود بين الوزارتين.

من جانبه، أعرب وزير قطاع الأعمال العام عن سعادته باللقاء، مؤكدًا أن أحد مهام قطاع الأعمال العام يتمثل في إحداث التوازن المطلوب في السوق المصرية في عدد من القطاعات، كما أعرب الوزير عن استعداده التام لتقديم خبرات شركات قطاع الأعمال في مجالات عديدة منها المقاولات والإنشاءات والتطوير العقاري والفنادق إلى وزارة الأوقاف من أجل الارتقاء بآفاق التعاون بين الوزارتين لخير المجتمع والمواطنين.

وفي ختام اللقاء، تم التوافق بين الجانبين على الشروع فورًا في عدد من الإجراءات التي من شأنها تعزيز التعاون وتذليل أي معوقات تعترض مجالات العمل الثنائي، وتشكيل لجان ثنائية متخصصة للعمل المكتبي والميداني، وإحياء عدد من الأعمال المتوقفة منذ سنوات، فضلاً عن التوافق على مسار زمني منضبط لتحقيق الإنجازات المطلوبة.