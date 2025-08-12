الحب مش كهرباء توترك.. أسما شريف منير توجه كلمات مؤثرة لزوجها

وجهت الفنانة أسما شريف منير رسالة رومانسية إلى زوجها الفنان أحمد عزمي، عبرت فيها عن حبها وامتنانها له، مؤكدة أنه يوفر لها كل سبل الراحة ويمنحها إحساسًا بالأمان.



ونشرت أسما صورة تجمعهما، وعلقت عليها قائلة: "أنا كنت فاهمة الحب غلط.. كنت فاكرة لما بطني توجعني وأفضل ألف حواليه، ويجيني الحب بالقطارة، أو أقعد مع صحبتي نحلل هو قال كده ليه؟ قصده إيه؟ هي بتكلمه ولا لأ؟.. كنت فاكرة إن ده هو الحب، لكن ده كان إحساس قلق".

وأضافت: "الإحساس ده بنحبه ونفتكره حب، لكنه بيخلي الجسم والقلب والعقل في حالة توتر، ويعزز إفراز الدوبامين، وبالتالي بيخليك مدمن الشخص حتى لو بيلعب بمشاعرك.. لكن الحقيقة إن الحب مش كده خالص، الحب هو الراحة".

وتابعت: "الحب إن الشخص يطمنك قبل ما تقلق، ويعرفك اللي أنت محتاج تعرفه من غير ما تسأل، وتستمر المشاعر من غير ما تحتاج تفك شفرات.. الحب إنك تلاقي مكان ترتاح فيه، وقلب تحس فيه بالأمان مش بالقلق، وشخص يشوفك ويختارك كل يوم من غير ما تحتاج تجري أو تثبت نفسك".

واختتمت رسالتها قائلة: "الحب مش كهرباء توترك.. الحب هو الأرض اللي توقفك ثابت.. شكرًا إنك طمنت قلبي