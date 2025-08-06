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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

انتظرونا قريبًا | شريف منير والسقا.. مفاجأة فنية في الطريق

شريف منير و احمد السقا
شريف منير و احمد السقا
ميرنا محمود

شوّق الفنان شريف منير جمهوره لتعاون فني جديد مع الفنان أحمد السقا، دون الكشف عن اسم العمل.

ونشر شريف منير صورة تجمعه بـ أحمد السقا عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق قائلًا: "انتظرونا قريبًا".

من جهة أخرى، غرّمت النيابة العامة في الشيخ زايد الفنان أحمد السقا مبلغ 200 جنيه، في واقعة اتهام طليقته مها الصغير له بالاعتداء عليها داخل كمبوند شهير بمدينة السادس من أكتوبر.

وكشف مصدر قضائي أنه بعد اطلاع النيابة العامة على أوراق القضية، ورؤيتها أن الجريمة من الجنح البسيطة أو المخالفات التي لا تستدعي الإحالة إلى المحكمة، أصدرت أمرًا جنائيًا بموجب المواد من 323 إلى 330 من قانون الإجراءات الجنائية، يقضي بالاكتفاء بتوقيع غرامة مالية قدرها 200 جنيه فقط، دون إحالة المتهم إلى جلسة محاكمة أمام القاضي.

وكانت الإعلامية مها الصغير وسائقها قد حررا محضرًا رسميًا بقسم شرطة أكتوبر، اتهما فيه طليقها الفنان أحمد السقا بالتعدي عليهما بالسب والضرب، في واقعة وقعت داخل كمبوند "سيتي فيو" بمدينة السادس من أكتوبر، بحسب ما ورد في المحضر.

وحسب رواية الشاكيين، فإن الواقعة بدأت أثناء دخول مها الصغير وسائقها إلى الكمبوند، حيث فوجئا بسيارة الفنان أحمد السقا تعترض طريقهما بشكل مفاجئ، في محاولة لمنعهما من الدخول، ما تسبب في حالة من الارتباك.

شريف منير اعمال شريف منير شريف منير و احمد السقا

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