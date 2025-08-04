تغريم أحمد السقا 200 جنيه فى اتهامه بالتعدي على مها الصغير

غرمت النيابة العامة فى الشيخ زايد، الفنان أحمد السقا مبلغ 200 جنيه، فى اتهام طليقته مها الصغير له بالاعتداء عليها داخل كومبوند شهير فى أكتوبر.

وكشف مصدر قضائي أنه بعد إطلاع النيابة العامة على أوراق القضية ورؤيتها أن الجريمة من الجنح البسيطة أو المخالفات التي لا تستدعي الإحالة إلى المحكمة، أصدرت أمرًا جنائيًا بموجب المواد من 323 إلى 330 من قانون الإجراءات الجنائية، يقضي بالاكتفاء بتوقيع غرامة مالية قدرها 200 جنيه فقط دون إحالة المتهم إلى جلسة محاكمة أمام القاضي.

كانت الإعلامية مها الصغير وسائقها قد حررا محضرًا رسميًا بقسم أكتوبر اتهما فيه طليقها الفنان أحمد السقا بالتعدي عليهما بالسب والضرب، في واقعة وقعت داخل كمبوند "سيتي فيو" بمدينة السادس من أكتوبر، بحسب ما ورد في المحضر.

وحسب رواية الشاكيين، فإن الواقعة بدأت أثناء دخول مها الصغير وسائقها إلى الكمبوند، حيث فوجئا بسيارة الفنان أحمد السقا تعترض طريقهما بشكل مفاجئ، في محاولة لمنعهما من الدخول، ما تسبب في حالة من الارتباك.