السقا يحتفل بعيد ميلاد شقيقته فاطمة.. من هي السيدة التي خطفت قلب العائلة؟

إحتفل الفنان الكبير أحمد السقا بعيد ميلاد شقيقته فاطمة السقا، وسط أجواء عائلية بسيطة ودافئة، جمعت أبناءه ، وعددًا من الأصدقاء المقربين.

ورغم أن "فاطمة" تفضل الابتعاد عن الكاميرات والأضواء، فإن ظهورها في هذه المناسبة كان كافيًا ليُشعل مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شارك السقا بعض الصور التي تعكس روح الأسرة والترابط الجميل بين الأشقاء.

يحرص دائما فنان الأكشن على إسعاد كل من حوله وبالأخص أبناءه وعائلته .

من هي فاطمة السقا؟

فاطمة السقا، شخصية بعيدة تمامًا عن الإعلام، ولا تحب الظهور في المناسبات العامة، لكن ما هو مؤكد أنها تحظى بمكانة خاصة جدًا في قلب شقيقها أحمد، الذي لطالما عبّر عن حبه وتقديره لعائلته، واعتزازه بكل فرد فيها، وخاصة شقيقته التي يراها رمزًا للحنان والحكمة، حسب تعبير المقربين منه.

عائلة السقا

تُعرف عائلة السقا بعلاقاتها المتينة، ويظهر ذلك جليًا في المناسبات الشخصية التي تحوّلت في كثير من الأحيان إلى رسائل حب.

وقد أشاد عدد من جمهور الفنان بهذه اللفتة، معتبرين أن احترام النجم لعائلته وحرصه على الوجود معهم في لحظاتهم الخاصة، هو ما يجعله محبوبًا ليس فقط كنجم على الشاشة، تتميز أدواره بالأكشن بل أيضًا كإنسان قريب من القلب.